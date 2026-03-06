Loco Pilot Leaves Train : ट्रेन अर्ध्यातच उभी करुन निघून गेला लोको पायलट; होळीच्या गर्दीत प्रवाशांना ३ तास सहन करावा लागला मनस्ताप

Loco Pilot Leaves Train Midway: बिहारमधील किशनगंज जिल्ह्यात एक विचित्र घटना घडली आहे. एका लोको पायलटने ड्युटी संपल्याचे कारण देऊ मध्येच ट्रेन थांबवली आणि निघून गेला. प्रवाशांना सुमारे तीन तास ट्रेन वाट पाहावी लागली. बुधवारी, पश्चिम बंगालमधील मालदा येथून सिलीगुडीला जाणारी डीएमयू ट्रेन क्रमांक ७५७१९ ठाकूरगंज रेल्वे स्थानकावर आली. लोको पायलटने त्यांची नऊ तासांची ड्युटी पूर्ण झाल्याचे सांगून ट्रेन थांबवली आणि निघून गेला. परिणामी, मालदा-सिलीगुडी डीएमयू ट्रेन तीन तास ठाकूरगंज येथे अडकून पडली. होळीच्या निमित्ताने ट्रेन बराच काळ थांबल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. .मालदा-सिलीगुडी डीएमयूची ठाकूरगंज स्टेशनवर आगमनाची नियोजित वेळ सकाळी ११:५५ आहे. ही ट्रेन मालदा येथून सकाळी ६:३५ वाजता निघते. बुधवारी, ट्रेन सुमारे तीन तास उशिराने ठाकूरगंज येथे पोहोचली. तोपर्यंत, लोको पायलटने त्यांची नऊ तासांची ड्युटी पूर्ण केली होती. ड्युटीचे तास संपल्यानंतर, पायलटने ट्रेन चालवण्यास नकार दिला. .वेळेपेक्षा जास्त काम करणे धोकादायक लोको पायलटने स्टेशन मास्टरला एक निवेदन सादर केले आणि मुख्य मार्गावर ट्रेन थांबवली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की ट्रेन सतत उशिराने येत आहे, ज्यामुळे त्याला निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काम करावे लागते, जे नियमांच्या विरुद्ध आहे. रेल्वे नियमांनुसार सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लोको पायलटने ड्युटीचे तास निश्चित केले आहेत आणि थकलेल्या अवस्थेत गाड्या चालवणे धोकादायक असू शकते. .तीन तासांनी ट्रेन रवाना या काळात, दुपारी २:५२ वाजेच्या सुमारास प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवरही विस्कळीत झाली, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. स्टेशनवरील प्रवाशांना बालुरघाट-सिलीगुडी इंटरसिटी एक्सप्रेसने प्रवास सूचना देण्यात आल्या. तीन तासांच्या विलंबानंतरपर्यायी लोको पायलटची व्यवस्था करण्यात आली आणि अखेर ट्रेन रवाना करण्यात आली. .रेल्वे अधिकाऱ्यांनी काय सांगितले ? रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, गाड्यांना वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे आणि पर्यायी लोको पायलट उपलब्ध नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. या संदर्भात ठाकूरगंज स्टेशन मास्टर मनीष कुमार म्हणाले की, पायलटचे कामाचे तास संपल्याने आणि नंतर दुसऱ्या पायलटला सिलीगुडीहून येण्यास उशीर झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवली, पण सर्व प्रवाशांना बालुरघाट ट्रेनने सिलीगुडीला पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.