Lok Sabha Attendance Rules : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून लोकसभेत खासदारांच्या हजेरीसाठी नवीन नियम होणार लागू!

MPs Attendance Policy : लोकसभा खासदारांसाठी हजेरीची एक नवीन प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, खासदार फक्त त्यांच्या नियुक्त केलेल्या जागांवर बसूनच त्यांची उपस्थिती नोंदवू शकतील. लॉबीमधून किंवा बाहेरून उपस्थिती नोंदवण्याची पूर्वीची सूट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लखनऊमध्ये याची घोषणा केली. बिर्ला लखनऊमध्ये ८६ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत सहभागी होत होते. त्यांनी सांगितले की, खासदारांसाठी गांभीर्य आणि शिस्त आवश्यक आहे. त्यांच्यात शिस्त निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिर्ला म्हणाले की संसदेत विरोधी पक्षाचे खासदार एखाद्या मुद्द्यावर गोंधळ घालून दिवसभर कामकाजात व्यत्यय आणतात हे सामान्य आहे. अशा परिस्थितीत खासदार आता उपस्थिती नोंदवू शकणार नाहीत. जर सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असेल तर त्यांच्या जागी बसून उपस्थिती नोंदवली जाईल. जर सभागृह तहकूब झाले तर उपस्थिती नोंदवण्याचा कोणताही मार्ग राहणार नाही. २८ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे बदल लागू केले जातील.
लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले की उपस्थिती ही केवळ संसदेत उपस्थितीचा पुरावा नसावी. ती संसदेत सक्रिय सहभाग दाखविण्याची मोहीम असावी. म्हणून, खासदार लोकसभेच्या प्रत्येक जागेवर आधीच बसवलेल्या डिजिटल कन्सोलद्वारे त्यांची उपस्थिती नोंदवू शकतात.
ओम बिर्ला यांनी परिषदेत माहिती दिली की, देशातील विधानसभा आणि संसदेतील नियम आणि परंपरांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एकरूपता येईल आणि आपापसात संतुलित स्पर्धा निर्माण होईल
