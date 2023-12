Congress MP Suspended: संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ; काँग्रेसच्या 5 खासदारांचं निलंबन!

नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेत गंभीर चूक झाल्याच्या प्रकरणावरुन लोकसभेत घातलेल्या गोंधळामुळं काँग्रेसच्या पाच खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई करताना सभागृहात असभ्य वर्तन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळं या अधिवेशनात आता पुढे ते सहभाग घेऊ शकणार नाहीत. (Lok Sabha suspending five Congress MPs after being named by Speaker for disrupting House proceedings)