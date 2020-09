'रिअल हिरो' कसा असतो ते व्हिडिओमधून पाहाच...

नवी दिल्लीः दुचाकीवरून निघालेल्या युवकाने प्रसंगावधान राखून एका चिमुकल्याच्या मदतीला धावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटिझन्सनी त्याला 'रिअल हिरो' म्हटले आहे.

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. व्हायरल व्हिडिओमधून एका रात्रीत अनेकजण चर्चेत येत असतात. असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ पाहताना काळजाचा ठोका चुकल्याशिवाय राहात नाही. चित्रपट निर्माता निला मधाब पांडा यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, उतारावरून प्रचंड वेगाने एका लहान मुलाचे वॉकर जात असते. दुचाकी चालकाच्या समोरून ते पुढे जाते. दुचाकीचालक प्रसंगावधान राखून दुचाकी थांबवतो आणि वॉकरच्या दिशेने पळ काढतो. खांद्यावरील बॅग पडल्यानंतरही तो चिमुकल्याला वाचविण्यासाठी पळतो. लहान मुलाला उचलून हातात घेतो. काही वेळातच एक महिला धावत येते आणि मुलाला उचलून घेते.

This is what real heroes look like pic.twitter.com/CYyDxKCZJf

— Nila Madhab PANDA ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା (@nilamadhabpanda) September 21, 2020