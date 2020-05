दिल्ली पुन्हा हादरली; ३.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का 

नवी दिल्ली : दिल्ली आणि आजूबाजूचा परिसर पुन्हा हादरला असून दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ३.५ असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याबाबतचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

आज (ता. १०) दुपारी दुपारी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता ३.५ रिश्टर स्केल असल्याची माहिती भूकंपविज्ञान केंद्राकडून देण्यात आली आहे. रविवारी दुपारी दिल्ली आणि नजीकच्या परिसरात भूकंपाचे धक्के जाणवले असून रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता ३.५ असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या भूकंपाचं केंद्र दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशनजीकच्या सीमाभागात असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

