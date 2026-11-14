Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; चक्रीवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रातून थंडी गायब होणार?

Maharashtra Winter Forecast : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून, त्याची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे सोमवारपर्यंत (ता. १६) मध्य बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाची निर्मिती होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. दक्षिण अंदमान समुद्र परिसरात निर्माण झालेल्या चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे शुक्रवारी (ता. १३) आग्नेय बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले. आज (ता. १४) त्याची तीव्रता आणखी वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, आग्नेय अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांजवळही समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे..दुसरीकडे, राज्यात हवामानाचे संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका कायम असून, कमाल तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे आहे. रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सातांक्रुझ आणि सोलापूर येथेही तापमान ३५ अंशांपेक्षा अधिक राहिले. त्यामुळे नोव्हेंबरचा मध्य उलटूनही दुपारच्या उन्हाची तीव्रता कायम असल्याचे चित्र आहे..एकीकडे दुपारी उन्हाचा चटका जाणवत असताना दुसरीकडे राज्याच्या काही भागांत पहाटेचा गारठा वाढू लागला आहे. गोंदिया येथे राज्यातील नीचांकी १२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात १२.३ अंश, तर परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात १२.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. जळगाव, जेऊर, नाशिक, नागपूर आणि यवतमाळ येथेही किमान तापमान १४ अंशांच्या खाली घसरले आहे..Maharashtra weather update : महाराष्ट्रात पावसाला पोषक हवामान नाही? कमी दाबाचे क्षेत्र गुजरातकडे; IMDचा अंदाज.राज्यात गारठा वाढण्यास सुरुवात झाली असली, तरी अद्याप कडाक्याच्या थंडीची प्रतीक्षा आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत कमाल आणि किमान तापमानात मोठी तफावत दिसून आली. आज (ता. १४) राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची पुढील वाटचाल आणि राज्यातील तापमानातील बदल याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.