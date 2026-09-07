LPG Rules: ग्राहकांना मोठा दिलासा! सिलिंडर वितरण नियमात मोठा बदल, बुकिंगमधील अंतर केले कमी

Petroleum Ministry Update: घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बदल केला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दोन सिलिंडर बुकिंगमधील अंतर ४५ दिवसांवरून थेट २५ दिवस करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या नव्या निर्णयानुसार, आता ग्राहकांना आधीच्या सिलिंडर बुकिंगनंतर अवघ्या २५ दिवसांनी पुढील घरगुती एलपीजी सिलिंडर बुक करता येणार आहे. हा नवा नियम ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील घरगुती ग्राहकांसाठी समान रीतीने लागू करण्यात आला आहे..यापूर्वी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दोन बुकिंगमध्ये ४५ दिवसांचे अंतर बंधनकारक ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे ज्या कुटुंबांमध्ये सदस्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे गॅस सिलिंडर लवकर संपायचा, त्यांना दुसरा सिलिंडर बुक करण्यासाठी ४५ दिवस पूर्ण होण्याची मोठी प्रतीक्षा करावी लागत होती..परिणामी, अनेक कुटुंबांची गैरसोय होत होती. आता हे अंतर कमी करून २५ दिवसांवर आणल्यामुळे ग्राहकांना एका बुकिंगनंतर २५ दिवस पूर्ण होताच नवीन रिफिल बुक करणे शक्य होणार आहे. या नियमातील बदलाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील एलपीजी ग्राहकांना होणार आहे..ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये गॅसची दैनंदिन गरज आणि वापर जास्त असतो. अशा परिस्थितीत आधीचा ४५ दिवसांचा कालावधी त्यांच्यासाठी मोठ्या अडचणीचा ठरत होता. आता ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागांसाठी २५ दिवसांचा एकच समान नियम लागू झाल्यामुळे हा भेदभाव दूर झाला असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.