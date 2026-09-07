देश

LPG Rules: ग्राहकांना मोठा दिलासा! सिलिंडर वितरण नियमात मोठा बदल, बुकिंगमधील अंतर केले कमी

LPG Refill Rules Changed: ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये गॅसची दैनंदिन गरज आणि वापर जास्त असतो. अशा परिस्थितीत आधीचा ४५ दिवसांचा कालावधी त्यांच्यासाठी मोठ्या अडचणीचा ठरत होता.
lpg gas

lpg gas

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Petroleum Ministry Update: घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बदल केला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दोन सिलिंडर बुकिंगमधील अंतर ४५ दिवसांवरून थेट २५ दिवस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
LPG cylinder delivery delays
LPG cylinder booking delay
LPG booking system problems
LPG booking regulations
Marathi News Esakal
www.esakal.com