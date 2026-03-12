LPG Cylinder Price Hike : गॅस संकट गडद, जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज किती आहे LPG सिलिंडरचा दर ?

LPG Cylinder Price In Maharashtra: सध्या देशभरात एलपीजी सिलिंडर्सबाबत बरीच चर्चा आणि खळबळ सुरू आहे. ७ मार्च रोजी तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतीत लक्षणीय वाढ केली असून, ही वाढ ६० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. केवळ घरगुती नव्हे, तर हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससाठी वापरला जाणारा १९ किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडरही आता १४४ रुपयांनी महाग झाला आहे. .दिल्लीमध्ये या सिलिंडरचा दर आता १,८८४.५० रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, मध्यपूर्वेतील (Middle East) सततच्या तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय निर्माण झाला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, घरगुती स्वयंपाकघरांचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारला व्यावसायिक क्षेत्राचा गॅस पुरवठा कमी करावा लागत आहे..जुन्या सिलिंडर बुकिंगवरही वाढीव दराची सक्ती; गॅस वितरक आणि ग्राहकांमध्ये वादाला पेव, युद्धाचे चटके थेट स्वयंपाकघरापर्यंत....त्यामुळे गॅस बुक करण्यापूर्वी, आज १२ मार्च २०२६ रोजी तुमच्या शहरातील एलपीजी सिलिंडर्सचे ताजे दर नक्की जाणून काय आहेत हे जाणून घ्या यासोबतच, ७ मार्च रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर, देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती आणि १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडर्सचे दर खालीलप्रमाणे आहेत..शहर घरगुती एलपीजी सिलिंडर, व्यावसायिक सिलिंडरआहिल्यानगर- ₹९२६.५० , ₹१,९२५.०० अकोला - ₹९३३.०० ₹१,९६५.०० अमरावती ₹९४६.०० ₹१,९९४.५० औरंगाबाद ₹९२१.५० ₹१,९४१.०० भंडारा ₹९७३.०० ₹२,०७१.०० .उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासासामान्य नागरिकासाठी एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपये असली, तरी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) लाभार्थ्यांना मात्र हाच सिलिंडर अजूनही ६१३ रुपयांना मिळत आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, अलीकडेच झालेल्या दरवाढीचा बोजा या कुटुंबांवर दररोज ८० पैशांपेक्षाही कमी पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.