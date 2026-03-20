LPG सिलिंडरच्या मुद्यावर सरकारने केले हात वर? नागरिकांना विकल्प शोधण्याचे आवाहन, नेमकं काय सांगितलं?

इस्त्रायल–इराण युद्धाला २० दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. या कालावधीत होर्मूज सामुद्रधुनीतून केवळ एलपीजीच्या नऊ जहाजांनाच प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे जगभरासह भारतातही घरगुती गॅसचा पुरवठा खंडित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत माहिती दिली..त्या म्हणाल्या की, घरगुती गॅसची स्थिती अद्याप गंभीर आहे; मात्र सरकारकडून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. घरगुती ग्राहकांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा केला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. तरीही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या उपाययोजनांनंतर अनावश्यक बुकिंगचे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले..पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, आवश्यक असेल तेव्हाच गॅसची नोंदणी करावी. घरगुती गॅसची स्थिती अजूनही गंभीर आहे. पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी सामान्य नागरिकांनी पर्यायी इंधनाचा विचार करावा आणि घाबरून खरेदी टाळावी, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, काळाबाजार आणि साठेबाजीविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली असून अनेक राज्यांत चार हजार पाचशेहून अधिक ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली..या कारवाईमागचा उद्देश गॅसचा पुरवठा योग्य पद्धतीने सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून घरगुती गॅसच्या उत्पादनात वाढ करण्यावरही भर दिला जात आहे. सध्या देशांतर्गत उत्पादन सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.