LPG Gas: उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आलोय, मला सिलिंडर द्या...; अधिकारी असल्याचे भासवले; एजन्सीमधून सिलिंडर घेऊन पळून गेले
LPG cylinder theft news: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने गॅस एजन्सीकडून एलपीजी सिलिंडर खरेदी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पाटणा येथे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नावाचा वापर करून एका गॅस एजन्सीकडून सिलिंडर खरेदी करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काही व्यक्तींनी अधिकारी असल्याचे भासवून गॅस एजन्सीमधून चार एलपीजी सिलिंडर घेतल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या कार्यालयाने हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.