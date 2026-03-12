LPG संपला, चपाती-भाकऱ्या भाजायच्या कशा? रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणात कपात; रुग्णांचे हाल

Lucknow Hospital Cuts Meal Portions Amid LPG Shortage: आखाती युद्धामुळे भारतात गॅस टंचाईची परिस्थिती निर्माण झालीय. गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसाय, उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे. परिणामी यात सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत असल्याचं आता दिसून येत आहे. लखनऊच्या किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीत गॅस संकटामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत रुग्णांना डाळ-भाजी आणि चार रोट्या मिळत होत्या. पण गॅसच्या संकटामुळे फक्त दोनच रोट्या दिल्या जात आहेत. गॅस पुरवठा खंडित झाल्यानं किचन संचालकांनी रोट्यांच्या संख्येत कपात केलीय. त्याऐवजी भात दिला जात असला तरी रुग्णांनी तक्रारी केल्या आहेत..गॅस संकट फक्त रुग्णांपर्यंतच नाही तर हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचलं आहे. मेसमध्ये गॅस उपलब्धन नसल्यानं स्वयंपाकघर बंद ठेवावं लागत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना बाहेर जेवणासाठी जावं लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक फटकाही विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मेस संचालकांनी गॅस पुरवठा न झाल्यास मेस चालवणं कठीण होईल असं म्हटलंय..युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?.रोट्यांऐवजी भात दिला जात असल्यानं अनेक रुग्णांना त्रास होत आहे. अनेक आजार असे आहेत ज्यात भात खाणं अपायकारक आहे. त्यामुळे रोट्या कमी करण्याचा निर्णय अडचणीचा ठरत आहे. रुग्णांसह नातेवाईकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रुग्णालयात उपचारासोबत योग्य जेवण गरजेचं असल्याचं रुग्णासह नातेवाईकांनी म्हटलंय..केजीएमयू प्रशासनाने आता पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, वीजेवर चालणारे रोटी मेकर मशिन आणण्याची तयारी केली जात आहे. यामुळे गॅसवर असलेलं अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. मेस संचालकांनी गॅस संपल्यानं लाकूड पेटवून जेवण तयार करण्याची परवानगी मागितली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.