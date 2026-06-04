देश

LPG New Rule: 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' नियम लागू! 'या' ग्राहकांना एजन्सीकडे सिलिंडर जमा करावं लागणार; अटी काय आहेत?

Oil marketing companies scan database for dual LPG and PNG connections: एकाच वेळी एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही कनेक्शन एकत्र ठेवणे हे सुधारित गॅस नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन मानले जाते.
LPG New Rule 2026

LPG New Rule 2026

esakal

संतोष कानडे
Updated on

30-Day Surrender Deadline: मध्य पूर्व आशियातील युद्धामुळे इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' हा नवा नियम लागू केला आहे.

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LPG Gas
LPG Rate Hike
PNG
LPG cylinders