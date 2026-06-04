LPG New Rule: 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' नियम लागू! 'या' ग्राहकांना एजन्सीकडे सिलिंडर जमा करावं लागणार; अटी काय आहेत?

30-Day Surrender Deadline: मध्य पूर्व आशियातील युद्धामुळे इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' हा नवा नियम लागू केला आहे..सरकारच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या एलपीजी ग्राहकाच्या घरात पीएनजी कनेक्शन असेल, तर त्याला त्याचे एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करावे लागेल. यासाठी सरकारने पीएनजी कनेक्शन सुरू झाल्यापासून ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या विहित मुदतीत सिलेंडर जमा न केल्यास इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसचे एलपीजी कनेक्शन रद्द केले जाईल..Maharashtra Sports Policy: महाराष्ट्राच्या क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि टॉयलेट अनिवार्य! महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.एकाच वेळी एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही कनेक्शन एकत्र ठेवणे हे सुधारित गॅस नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन मानले जाते. या आदेशानंतर ऑइल मार्केटिंग कंपन्यादेखील अॅक्शन मोडमध्ये आल्या असून दोन्ही गॅस कनेक्शन असणाऱ्या ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी डेटाबेस तपासत आहेत. या नियमांतर्गत ग्राहकांना ट्रान्सफर व्हाऊचरचा पर्यायदेखील मिळतो..ट्रान्स्फर व्हाऊचरचा काय फायदा होतो?पीएनजी सुविधा नसलेल्या भागात ग्राहकाने स्थलांतरण केलं तर हे व्हाऊचर त्याला आपले एलपीजी कनेक्शन पुन्हा मिळवण्याची परवानगी देते. एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही कनेक्शन असणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाचे कनेक्शन लगेच रद्द होणार नाही, याला काही अटी व शर्ती आहेत.कोणत्या परिस्थितीत एलपीजी सुरु ठेवणे शक्य आहे?जर संबंधित शहरातील गॅस पुरवठादार कंपनीने प्रमाणित केले की, तांत्रिक, सुरक्षा किंवा पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे त्या विशिष्ट भागात पीएनजी पुरवठा करणे शक्य नाही, तर ते कुटुंब एलपीजीचा वापर सुरू ठेवू शकते. याशिवाय, ज्या एलपीजी ग्राहकांना अधिकृत व्यावसायिक कारणांसाठी गॅसची आवश्यकता असते, त्यांना देखील आपले घरगुती एलपीजी सिलेंडर जमा करण्याची गरज भासणार नाही..Maharashtra Athletics: ५८.४५ मीटर लांब थ्रो आणि नवा इतिहास! समीर देशमुखने ७ वर्षांपूर्वीचा 'तो' मोठा रेकॉर्ड मोडीत काढला!.कोणत्या परिस्थितीत सिलिंडर सरेंडर करावे लागेल?जर तुमच्या भागात पीएनजी पाईपलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे आणि कंपनीकडून नोटीस देऊनही तुम्ही पीएनजी कनेक्शनवर शिफ्ट झाले नसाल, तर एलपीजी गॅसचा पुरवठा थांबवला जाऊ शकतो. तसेच, ज्या घरांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन पूर्णपणे सक्रिय आहे, त्यांना घरगुती एलपीजी सिलेंडर बुक करण्यास किंवा रिफिलिंग करण्यास आता रोखले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.