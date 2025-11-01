LPG Price Cut : ‘एलपीजी’च्या किमती कमी झाल्या! , आजपासून गॅस सिलिंडरचे दर बदलले

LPG Cylinder Price Cut from November 1 : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) ने १ नोव्हेंबरपासून १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमती कमी केल्या आहेत. तथापि, घरगुती १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
मागील महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे १५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यवसायांवर महागाईचा भार वाढला होता. तथापि, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, सरकारने १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत साडेचार ते साडेसहा रुपयांनी कमी करून काही प्रमाणात दिलासा दिला.
इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत आता १५९०.५० रुपये आहे. गेल्या महिन्यापेक्षा ही किंमत ५ रुपयांनी कमी आहे. मागील महिन्यात ही किंमत प्रति सिलिंडर १५९५.५० रुपये होती.
कोलकातामध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत सर्वात मोठी म्हणजे साडेसहा रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये १७००.५० रुपयांच्या तुलनेत आता येथे १९ किलोचा सिलिंडर १६९४ रुपयांत उपलब्ध आहे. तर, मुंबईत १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचा नवीन दर १५४२ रुपये आहे, जो गेल्या महिन्यापेक्षा ५ रुपयांनी कमी आहे. याशिवाय, चेन्नईमध्ये त्याची किंमत १७५० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, जी ऑक्टोबरच्या तुलनेत साडेचार रुपयांनी कमी आहे.
