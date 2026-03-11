LPG संपला तर सरकार लाकूड देणार; मंत्री महोदयांनी वन विभागाला दिल्या सूचना

Gas Supply Concerns Push Government To Prepare Alternative Fuel आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जगाच्या इंधन पुरवठ्यावर होत आहे. अनेक ठिकाणी इंधन तुटवडा भासत असल्यानं उद्योगधंदे, हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ आलीय. भारतातही मोठ्या शहरांमध्ये हॉटेल्सना गॅस नसल्यानं कुलूप लावण्यात आली आहेत. उत्तराखंड सरकारने या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पावले उचलण्यास सुरुवात केलीय. एलपीजी तुटवड्याचं संकट वाढल्यास हॉटेल्सना पर्यायी इंधन म्हणून लाकूड उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे..राज्याचे वनमंत्री सुबोध उनियाल यांनी म्हटलं की, सध्याची परिस्थिती संकटापेक्षा कमी नाहीय. मध्य पुर्वेतील अनेक देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे. याचा थेट परिणाम इंधन पुरवठ्यावर पडू शकतो. त्यामुळे गॅसची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..कोण आहे ३२ वर्षीय हरिश राणा? सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिली इच्छामरणाची परवानगी, १३ वर्षांपासून लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर.संभाव्य स्थिती पाहता उत्तराखंड सरकारने तयारी सुरू केलीय. वनमंत्र्यांनी सांगितलं की, वन विकास विभागाला पुरेसा लाकुडफाटा उपलब्ध करून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज पडल्यास हॉटेल, ढाबा, रेस्टॉरंट आणि इतर ठिकाणी ज्यांना गॅसचा पर्याय म्हणून लाकूड वापरता येईल त्यांच्यासाठी उपयोग होईल..उत्तराखंड सरकारने म्हटलं की, जर गॅस पुरवठ्यावर अचानक परिणाम झाला तर व्यवसायांना त्याचा फटका बसू शकतो. अशा परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही..भारत एकूण गॅस वापराच्या ५० टक्के गॅस आयात करतो. देशात दररोज १९१ मिलियन स्टँडर्ड क्युबिक मीटर गॅस वापरला जातो. पश्चिम आशियातील तणावामुळे जवळपास ६० मिलियन स्टँडर्ड क्युबिक मीटर गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, भारताने एस्मा कायदा लागू केला असून गॅस वितरणाबाबत काही नियम लावण्यात आले आहेत. यात घरगुती गॅस, सीएनजी आणि पाइप्ड कुकिंग गॅसला प्राधान्य देण्यात आलंय. यामुळे इतर क्षेत्रातील गॅस वापरावर मर्यादा आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.