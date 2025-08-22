Om Birla: शेवटच्या दिवशी ‘गोंधळाचा’च आवाज; लोकसभाध्यक्षांनी विरोधकांना सुनावले, गदारोळातच सांगता

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीवरून (एसआयआर) विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची आज गोंधळातच सांगता झाली. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात घोषणाबाजी, फलक झळकावून सुनियोजित अडथळे आणले जात असल्याचे विरोधकांना खडसावले. हा गोंधळ संसदेच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारा असल्याची उद्विग्नता व्यक्त करताना त्यांनी सभागृहातील शिष्टाचार, परंपरांचे पालन व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली..संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला २१ जुलै रोजी प्रारंभ झाला होता. वेळापत्रकानुसार अधिवेशनाचा आज समारोप झाला. मात्र अखेरच्या दिवशी देखील लोकसभेत प्रचंड गदारोळ होऊन लोकसभाध्यक्षांना कामकाज दुपारी बारापर्यंत तहकूब करावे लागले. पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर हौद्यात उतरलेल्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांची घोषणाबाजी सुरू असतानाच लोकसभाध्यक्षांनी समारोपाची प्रक्रिया पूर्ण केली. सभागृहातील गोंधळाबद्दल त्यांनी खरमरीत शब्दांत कानपिचक्याही दिल्या..‘अपेक्षित चर्चा झालीच नाही’लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, ‘‘ संपूर्ण अधिवेशन काळात सुनियोजित पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज रोखण्यात आले. महिनाभर चाललेल्या अधिवेशनात अपेक्षित चर्चा होऊ शकलेली नाही. हा सर्वांसाठी आत्मचिंतनाचा काळ आहे. सभागृहात आणि संसद परिसरात केली जाणारी घोषणाबाजी व सुनियोजित अडथळे ही आपली परंपरा नाही. .विशेषतः या अधिवेशन काळात वापरण्यात आलेली भाषा ही सभागृहाच्या मर्यादांना साजेशी नव्हती. सदनात सन्मानजनक चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र सातत्याने सुनियोजित विरोध व घोषणाबाजी होताना दिसत आहे. सर्वांनी यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. अधिवेशनावेळी आणि संसदेबाहेर आपली भाषा शिस्तीला अनुसरून आणि सन्मानजनक असायला हवी.’’.मध्यस्थीचा प्रयत्न निष्फळसंसदेतील गोंधळ थांबावा आणि लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी लोकसभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षांना बोलावून मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. सर्वपक्षीय बैठकही त्यासाठी बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये कामकाजात सहभागासाठी विरोधकांनी आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात गोंधळ कायम राहिल्याने लोकसभाध्यक्षांची मध्यस्थी निष्फळ ठरली..Political Controversy : राहुल गांधींनीही माफी मागावी, भाजपची मागणी.अधिवेशनातून२१ जुलैपासूनअधिवेशनास प्रारंभ३७ ताससभागृहातील चर्चा४१९संसदेत विचारण्यातआलेले एकूण प्रश्न५५ प्रश्नांनातोंडी उत्तरे१२० तासचर्चेचा अपेक्षितकालावधी१२मंजूर विधेयके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.