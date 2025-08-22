देश

Om Birla: शेवटच्या दिवशी ‘गोंधळाचा’च आवाज; लोकसभाध्यक्षांनी विरोधकांना सुनावले, गदारोळातच सांगता

Opposition Disruption: बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीवरून (एसआयआर) विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची आज गोंधळातच सांगता झाली. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात घोषणाबाजी, फलक झळकावून सुनियोजित अडथळे आणले जात असल्याचे विरोधकांना खडसावले.
