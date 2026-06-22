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Lucknow Fire: ''वाचवा..वाचवा...!''छताचा दरवाजा लॉक अन् निष्पाप मुलं जिवाच्या आकांताने ओरडत होते; लखनऊ जळीतकांडाचा थरारक अनुभव

Fire Brigade Rescue Wall Break: लखनऊचा अलीगंज हा उच्चभ्रू वस्तीचा परिसर आहे. सोमवारी पुरनिया येथील उषा मेहता मार्ग येथे असलेल्या एका तीन मजली व्यावसायिक इमारतीमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागली.
High Level Response

High Level Response

esakal

संतोष कानडे
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Lucknow Aliganj fire accident updates: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये भीषण जळीतकांड झालं आहे. कोचिंग क्लास सुरु असलेल्या इमारतील लागलेल्या आगीमध्ये १५ मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. आग लागली तेव्हा आतमध्ये नेमकं काय घडलं, याचा थरारक अनुभव अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितला आहे.

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