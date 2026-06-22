Lucknow Fire: ''वाचवा..वाचवा...!''छताचा दरवाजा लॉक अन् निष्पाप मुलं जिवाच्या आकांताने ओरडत होते; लखनऊ जळीतकांडाचा थरारक अनुभव

Lucknow Aliganj fire accident updates: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये भीषण जळीतकांड झालं आहे. कोचिंग क्लास सुरु असलेल्या इमारतील लागलेल्या आगीमध्ये १५ मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. आग लागली तेव्हा आतमध्ये नेमकं काय घडलं, याचा थरारक अनुभव अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितला आहे..आग कशी लागली?लखनऊचा अलीगंज हा उच्चभ्रू वस्तीचा परिसर आहे. सोमवारी पुरनिया येथील उषा मेहता मार्ग (बी/२, सेक्टर डी) येथे असलेल्या एका तीन मजली व्यावसायिक इमारतीमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागली. त्यानंतर अवघ्या काही वेळातच आगीने रौद्ररूप धारण केले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ऐन अपघाताच्या वेळी इमारतीच्या छताचा दरवाजा बंद असल्याने आणि त्याला कुलूप असल्याने आतमध्ये उपस्थित असलेले लोक तिथेच अडकून पडले.स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी काही तरुण व कर्मचाऱ्यांनी खिडक्या आणि छतावरून खाली उड्या मारण्यास सुरुवात केली. या भीषण परिस्थितीमध्ये फायर ब्रिगेडच्या टीमने इमारतीची मागची भिंत फोडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनंतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी स्वतः घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्याचा आढावा घेतला..Loni Kalbhor Crime: कोयता फिरवत दहशत माजवणारा तडीपार गुन्हेगार लोणी काळभोरमध्ये पोलिसांच्या सापळ्यात.प्रत्यक्षदर्शी काय सांगतात?प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या तीन मजली इमारतीच्या बेसमेंट, ग्राउंड आणि फर्स्ट फ्लोअरवर एक पेट शॉप आणि क्लिनिक चालवले जात होते. सोमवारी दुपारी अचानक ग्राउंड फ्लोअरवरील दुकानात शॉर्ट सर्किट झाल्याने ठिणगी उडाली आणि पाहता पाहता आगीने संपूर्ण इमारतीला आपल्या कचाट्यात घेतले. खाली लागलेली आग एवढ्या वेगाने वरच्या मजल्यांकडे पसरली की वर उपस्थित असलेल्या लोकांना बाहेर पडायला रस्ताच उरला नाही. इमारतीमध्ये काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले की, आगीचा भडका उडाल्यानंतर सर्वांनी छताकडे धाव घेतली, मात्र छताचा दरवाजा बंद असल्याने आणि त्यावर कुलूप असल्याने विद्यार्थी आणि कर्मचारी तिथेच ट्रॅप झाले..इमारतीमध्ये धूर कोंडल्याने आणि आगीची धग वाढल्याने आत अडकलेले तरुण आणि कर्मचारी खिडक्या व छज्जात येऊन मदतीसाठी टाहो फोडू लागले. स्वतःचा जीव वाचवण्याच्या घाईत एका विद्यार्थ्याने पहिल्या मजल्यावरून खाली उडी मारली, जो खाली असलेल्या लोहेच्या ग्रीलवर जाऊन पडल्याने गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Mumbai News: फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा! मेंटेनन्ससाठी ‘स्क्वेअर फूट फॉर्म्युला’ न्यायालयाने फेटाळला; समान शुल्काचा नियम कायम.घटनेचे गांभीर्य ओळखून फायर ब्रिगेडच्या १० गाड्या आणि हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म मशीन तैनात करण्यात आली. आत अडकलेल्या काही तरुणांनी जीव वाचवण्यासाठी दुसऱ्या मजल्यावरील बाथरूममध्ये स्वतःला बंद करून घेतले होते. हे समजताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कटर आणि हातोड्यांच्या साहाय्याने इमारतीची मागची मजबूत भिंत फोडून आत प्रवेश केला आणि अडकलेल्यांची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.