उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन बहिणींनी केवळ त्यांचा पाळीव श्वान बराच काळ आजारी असल्याने व तो बरा होत नसल्याच्या नैराश्यातून फिनॉल पिऊन आत्महत्या केली. मृत मुलींच्या कुटुंबाने हा दावा केला आहे. घटनेच्या वेळी घरी कोणीही नसल्याची माहिती आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की दोन्ही बहिणी बऱ्याच काळापासून नैराश्याने ग्रस्त होत्या आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू होते..दोन्ही बहिणींनी फिनॉल सेवन केल्याचे कुटुंबाला कळताच त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी एका बहिणीला मृत घोषित केले, तर दुसरीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी दोन्ही बहिणींचे मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना लखनऊच्या दौडा येथे घडली. मृत मुलींची ओळख राधा सिंह आणि जिया सिंह अशी आहे. कुटुंबातील सदस्यांचा दावा आहे की दोन्ही बहिणी त्यांच्या पाळीव कुत्र्यावर खूप प्रेम करत होत्या. ज्याची तब्येत बिघडत होती. कुत्र्यावर खूप उपचार करण्यात आले पण तो बरा होण्याच्या स्थितीत नव्हता. यामुळे दोघेही नैराश्यात होते..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.बुधवारी सकाळी ११ वाजता त्यांच्या आई गुलाब देवी यांनी त्यांना काही वस्तू खरेदी करण्यासाठी दुकानात पाठवले होते. तिथून परत आल्यावर त्यांनी त्यांच्या आईला सांगितले की त्या दोघी फिनाईल प्यायल्या आहेत. त्यावर त्यांच्या आईने मुलाला माहिती दिली. त्यानंतर दोघांनाही तातडीने राणी लक्ष्मीबाई रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. तेथून त्यांना ट्रॉमा सेंटरमध्ये रेफर करण्यात आले. तिथे डॉक्टरांनी राधाला मृत घोषित केले तर जियाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दोघांनीही पदवी घेतली होती. दोन्ही बहिणी २०१४ पासून उपचार घेत होत्या.