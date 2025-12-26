देश

Shocking News : सख्ख्या बहि‍णींनी फिनाईल पिऊन जीवन संपवले, पाळलेल्या लाडक्या श्वानांचा आजार बरा होईना म्हणून उचलले टोकाचे पाऊल

Sisters End Life : पाळलेल्या आवडत्या श्वानाचा आजार बरा होत नसल्याने त्या दीर्घकाळ नैराश्यात होत्या, असा कुटुंबाचा दावा आहे. राधा सिंह हिचा रुग्णालयात दाखल होताच मृत्यू झाला, तर जिया सिंह हिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Police investigation underway after two sisters in Lucknow allegedly died by suicide following prolonged depression linked to their pet dog’s illness.

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन बहिणींनी केवळ त्यांचा पाळीव श्वान बराच काळ आजारी असल्याने व तो बरा होत नसल्याच्या नैराश्यातून फिनॉल पिऊन आत्महत्या केली. मृत मुलींच्या कुटुंबाने हा दावा केला आहे. घटनेच्या वेळी घरी कोणीही नसल्याची माहिती आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की दोन्ही बहिणी बऱ्याच काळापासून नैराश्याने ग्रस्त होत्या आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

