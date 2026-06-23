Lucknow Fire : लोक जळत होते, खिडकी फोडली अन् पाईपच्या साहाय्याने खाली उतरली... लखनऊ आगीतील युवतीची वेदनादायक कहाणी

उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील अलिगंजमधील पुरानिया भागात लागलेल्या भीषण आगीने १५ कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये तीन महिलांचाही समावेश आहे. मृत्यू झालेल्या बहुतांश तरुणांचे वय २० ते २४ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. या घटनेनंतर लखनऊ विकास प्राधिकरणाच्या (एलडीए) कामकाजावर आणि इमारतींच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..पोलिसांची कारवाई; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखलया प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी सहा नामनिर्देशित आरोपींसह इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल केली आहे. रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला आणि तुषांक कृष्ण जायसवाल या तिघांना अटक करण्यात आली असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या निष्काळजीपणाची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.आगीतून बचावलेल्या युवतीने सांगितला थरारक अनुभवया दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावलेल्या एका युवतीने आगीच्या भीषण क्षणांचा अनुभव सांगितला. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ती म्हणाली, “मी त्या इमारतीत काम करत होते. अचानक आग लागल्याचे समजताच सर्वत्र गोंधळ उडाला. काही क्षणांतच धूर पसरला आणि बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले.”ती पुढे म्हणाली, “आम्ही मदतीसाठी अनेकांना फोन करण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण कोणाचाच संपर्क होत नव्हता. परिस्थिती अत्यंत भयानक झाली होती. लोक घाबरून ओरडत होते. काहीजण ज्वाळांमध्ये अडकले होते. शेवटी कोणताही पर्याय न उरल्याने मी खिडकी फोडली आणि बाहेरील पाईपच्या साहाय्याने खाली उतरले. त्यानंतर माझा जीव वाचला.”तिच्या या कथनातून त्या क्षणी इमारतीत निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीची कल्पना येते..शेवटच्या क्षणांतील हृदयद्रावक प्रसंगया आगीत अडकलेल्या अनेकांनी शेवटच्या क्षणी आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. काहींना आपल्या प्रियजनांशी बोलता आले, तर काहींना बाहेर पडण्यासाठी धडपड करताना प्राण गमवावे लागले. दुर्घटनेनंतर अनेक वेदनादायक कहाण्या समोर येत असून, संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला आहे..Baramati fire News: वडगाव निंबाळकर हादरले! रात्री २ वाजता अचानक धुराचे लोट; काही क्षणांत भंगार दुकान जळून खाक, ग्रामस्थांनी वाचवली घरे.प्रशासनाकडून सखोल चौकशी सुरूघटनेनंतर प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. इमारतीतील सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत होती का आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग उपलब्ध होते का, याची तपासणी केली जात आहे.मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि जखमींना सर्वोत्तम उपचार मिळावेत यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, या दुर्घटनेमागील सर्व कारणांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..ग्रीलला लटकून पडलेल्या तरुणाचे हृदयद्रावक दृश्यया आगीदरम्यान एक अत्यंत वेदनादायक घटना समोर आली. एक तरुण स्वतःला वाचवण्यासाठी इमारतीच्या ग्रीलला घट्ट धरून उभा होता. मात्र आगीच्या प्रचंड उष्णतेमुळे आणि धुरामुळे तो ग्रीलला लटकलेल्या अवस्थेत जमिनीवर कोसळला. या व्यक्तीला पाठीच्या भागात गंभीर दुखापत झाली असून, त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..पंतप्रधान कार्यालयाची संवेदना आणि मदतपंतप्रधान कार्यालयाने या दुर्घटनेत व्यक्त झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. मृतकांच्या कुटुंबीयांसह जखमींना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले गेले. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतकांच्या प्रत्येक कुटुंबीयाला दोन लाख रुपये आणि जखमी व्यक्तींना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.या घटनेने संपूर्ण लखनऊ शहरात शोककळा पसरली आहे. प्रशासनाने मृतकांच्या अंत्यविधी आणि कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, अधिक तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Lucknow Fire: ''वाचवा..वाचवा...!''छताचा दरवाजा लॉक अन् निष्पाप मुलं जिवाच्या आकांताने ओरडत होते; लखनऊ जळीतकांडाचा थरारक अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.