Ganesh Utsav 2026: बाप्पाचे गर्भगृह महाकाय कलशात! चक्क AI ने डिझाइन केला बाप्पाचा 'कलश' आकारातील मंडप

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमधील पेपर मिल कॉलनी येथे यंदाच्या गणेशोत्सवात तंत्रज्ञान आणि परंपरेचा अनोखा संगम पाहायला मिळत आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या (AI) मदतीने डिझाइन केलेला महाकाय ‘कलश’ आकाराचा पंडाल उभारण्यात आला आहे. या पंडालचे डिझाइन तयार करण्यापासून ते प्रत्यक्ष उभारणीपर्यंत विशेष नियोजन करण्यात आले असून, १० दिवसांत सुमारे २ लाख भाविक दर्शनासाठी येतील, असा समितीचा अंदाज आहे..AIच्या मदतीने तयार केली कलशाची संकल्पनागणेशोत्सव मंडळाने यंदा पंडालच्या संकल्पनेसाठी AI तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. पारंपरिक मंगल कलशाच्या संकल्पनेवर आधारित ३D रचना AIच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली. कलशाचा आकार, त्यावरील नारळ आणि आंब्याच्या पानांची रचना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.पंडालच्या मध्यभागी बाप्पासाठी स्वतंत्र गर्भगृह आणि आसन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे बाहेरून पाहिल्यावर संपूर्ण पंडाल एखाद्या भव्य पूजेच्या कलशासारखा दिसतो. पारंपरिक धार्मिक प्रतीकाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नव्या स्वरूपात सादर करण्याचा हा प्रयत्न आहे..Premium|The Art of Meenakari : धातूंना रंगांची मोहक झळाळी देणारी मीनाकारी कला नेमकी कशी घडते?.८ कारागिरांनी १५ दिवसांत उभारला पंडालAIच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले डिझाइन प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील कोलकात्याहून ८ कुशल कारागिरांना बोलावण्यात आले. या कारागिरांनी अवघ्या १५ दिवसांत पंडालची उभारणी पूर्ण केली.पंडालच्या निर्मितीसाठी बांबू, लाकडी पट्ट्या, कापड, थर्माकोल आणि विविध रंगांचा वापर करण्यात आला आहे. पारंपरिक कारागिरी आणि आधुनिक डिझाइन यांचा मेळ घालत कलशाच्या आकाराला अंतिम रूप देण्यात आले..२ लाख भाविक येण्याचा अंदाजकलशाच्या अनोख्या रचनेमुळे पेपर मिल कॉलनीतील हा गणेशोत्सव परिसरातील आकर्षण ठरला आहे. स्थानिक नागरिकांसोबतच लखनौच्या विविध भागांतून भाविक येथे दर्शनासाठी येत आहेत.गणेशोत्सवाच्या १० दिवसांत सुमारे २ लाख भाविक दर्शनासाठी येतील, असा अंदाज गणेशोत्सव समितीने व्यक्त केला आहे. संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन दर्शनाच्या रांगा, सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वयंसेवकांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत.गणेशोत्सवाच्या पारंपरिक श्रद्धेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत साकारण्यात आलेला हा कलशाच्या आकाराचा पंडाल सध्या लखनौकरांचे लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.