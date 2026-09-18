Ganesh Utsav: लखनौमध्ये सजला ‘मनौतियों के राजा’चा दरबार; तब्बल २० कोटींचे विमा कवच अन् ६० बाऊन्सर्सचा बंदोबस्त

लखनौ :उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमधील प्रसिद्ध ‘मनौतियों के राजा’ गणेशोत्सवाला झूलेलाल वाटिका येथे थाटामाटात सुरुवात झाली आहे. यंदा या महोत्सवाचे २१वे वर्ष असून, १२ दिवस चालणाऱ्या उत्सवासाठी भव्य तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईतील सिद्धिविनायकाच्या धर्तीवर साकारलेली सहा फूट उंचीची गणेशमूर्ती हे यंदाच्या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरले आहे.श्री गणेश प्राकट्य कमिटीच्या वतीने आयोजित या महोत्सवात सोमवारी सकाळी ९ वाजता वैदिक मंत्रोच्चारात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. हा महोत्सव २५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे..२० कोटींचे विमा कवचउत्सवादरम्यान दररोज सुमारे १५ ते २० हजार भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कमिटीने पंडाल आणि परिसरासाठी २० कोटी रुपयांचा सुरक्षा विमा उतरवला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण परिसरात टीन शेडची व्यवस्था करण्यात आली असून, हाय-रिझोल्युशन सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत.गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी ६० महिला व पुरुष बाऊन्सर्स तैनात करण्यात आले आहेत. भाविकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन इतर आवश्यक व्यवस्थाही करण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले..अमेरिकेतील मंदिराच्या धर्तीवर प्रवेशद्वारया वर्षी गणेशोत्सवासाठी भव्य प्रवेशद्वार उभारण्यात आले आहे. आयोजकांच्या माहितीनुसार, या प्रवेशद्वाराची रचना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील स्वामीनारायण मंदिराच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.कोलकात्याहून आलेल्या सुमारे ५० ते ६० कारागिरांनी महिनाभर मेहनत घेऊन १३ हजार चौरस फूट जागेवर हा पंडाल उभारला आहे. सुमारे ८० फूट उंचीचा हा पंडाल वातानुकूलित आणि वॉटरप्रूफ असल्याचे आयोजकांनी सांगितले..सहा फुटांची सिद्धिविनायक रूपातील मूर्तीयंदा मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिराच्या धर्तीवर सहा फूट उंचीची गणेशमूर्ती साकारण्यात आली आहे. आकर्षक सजावटीसह बाप्पाचे हे रूप भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.‘मनौतियों के राजा’ला चिठ्ठीया गणेशोत्सवातील विशेष उपक्रम म्हणजे ‘मनौतियों के राजा के नाम चिट्ठी’. आपल्या अडचणी, इच्छा आणि मनोकामना बाप्पापर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाविकांना चिठ्ठी लिहिण्याची संधी दिली जाणार आहे. दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत हा उपक्रम सुरू राहणार आहे. बाप्पाच्या महाभोगासाठी कानपूरहून दररोज ताजे मोदक आणले जाणार आहेत. भाविकांसाठी सकाळी ९ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत दर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दररोज सकाळी ९ आणि सायंकाळी ६ वाजता महाआरती होणार आहे..गणेशोत्सवादरम्यान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भजनांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय मुलांसाठी पाळणे, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि महिलांसाठी ‘मीना बाजार’ही उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांचीही मेजवानी भाविकांना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.