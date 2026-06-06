Mukaish Work: अवधची हजारो वर्षांपूर्वीची राजेशाही कला पर्यटकांना भुरळ घालतेय! कशी बनते जगप्रसिद्ध 'मुकैश' एम्ब्रॉयडरी?

जेव्हा जेव्हा लखनऊच्या प्रसिद्ध हस्तकलेचा विचार केला जातो, तेव्हा प्रत्येक सामान्य माणसाच्या तोंडून 'चिकनकारी' (Chikankari) हेच नाव बाहेर पडते. परंतु, लखनऊच्या कशिदाकारीच्या (Embroidery) साम्राज्यात चिकनकारी व्यतिरिक्त आणखी एक अद्भूत आणि तितकीच राजेशाही कला दडलेली आहे, जिचे नाव आहे 'मुकेश वर्क' (Mukaish / Mukesh Embroidery). .मल्टि-मिलियन फॅशन विश्वात याला 'मुकैश' किंवा 'मोकैश' म्हणूनही ओळखले जाते. अतिशय तलम आणि पातळ धातूच्या धाग्यांना किंवा तारांना कापडावर वेगवेगळ्या पद्धतीने फिरवून आणि पिळून अत्यंत आकर्षक नक्षीकाम करण्याची ही एक अद्भूत शैली आहे. साड्या, सलवार-कमीज, कुर्ती, शर्ट्सपासून ते ट्यूनिक्सपर्यंत सर्वच प्रकारच्या कपड्यांवर हे काम केले जाते. मात्र, दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आजच्या डिजिटल युगात ही कला नामशेष होण्याच्या (Dying Craft) मार्गावर आली आहे..Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन? .इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकातील इतिहास आणि 'मुघल' कनेक्शनमुकैश वर्क ही आजकालची नव्हे, तर अवध प्रांतात (Awadh Region) शतकानुशतके जपलेली एक प्राचीन कला आहे, ज्याचा उगम चक्क इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात (3rd Century BC) झाला होता.सुरुवातीच्या काळात, मुघल सम्राट आणि अवधच्या नवाबांना संध्याकाळच्या किंवा रात्रीच्या शाही कार्यक्रमांमध्ये परिधान करण्यासाठी आपले कपडे अधिक चमकदार आणि खानदानी बनवायचे होते. यासाठी त्यांनी चिकनकारीच्या सुती आणि पांढऱ्या कामाला आणखी उठावदार करण्यासाठी त्यावर धातूच्या बारीक चांदण्या किंवा ठिपके (Dots) विणायला सुरुवात केली. अशा प्रकारे चिकनकारी कपड्यांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी 'मुकेश वर्क'चा उगम झाला..'चौक' परिसरातील कारागिरांची जादू आणि रंजक पद्धतसध्या जुन्या लखनऊमधील 'चौक' (Chowk) नावाच्या अत्यंत अरुंद आणि ऐतिहासिक गल्ल्यांमध्ये राहणारे प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायाचे काही मोजकेच ज्येष्ठ कारागीर या कलेचे तज्ज्ञ उरले आहेत. ही कला अत्यंत खर्चिक, प्रचंड मेहनत आणि वेळ खाणारी (Labor & Time Intensive) आहे. हे काम प्रामुख्याने शिफॉन, जॉर्जेट आणि सुती (Cotton) कापडावर केले जाते आणि ते तीन प्रमुख टप्प्यांत तयार होते:१. छपाई (Chapaayi): सर्वप्रथम डिझाईन किंवा नक्षी डिंकाच्या आणि निळाच्या (Indigo Powder) मिश्रणाने लाकडी ठसे किंवा सच्छिद्र कागदाचा वापर करून कापडावर छापली जाते.२. टकाई (Takaayi): यात धातूच्या (पूर्वी अस्सल सोने आणि चांदीच्या) तारांना आगीतून तावून-सुलाखून काढले जाते, ज्यामुळे त्यांना वेगवेगळे रंगछटा मिळतात. नंतर त्यांना हातोड्याने ठोकून कागदासारखे पातळ बनवले जाते आणि सुईच्या साहाय्याने कापडातून आरपार विणले जाते.३. घुटाई (Ghutaayi): एम्ब्रॉयडरी पूर्ण झाल्यावर कापड जमिनीवर घट्ट ब्लँकेटवर पसरवले जाते. त्यानंतर कोणत्याही गाठी किंवा फुगवटा काढण्यासाठी आणि धातूला अधिक चमकदार व लख्ख बनवण्यासाठी काचेच्या बाटलीने किंवा कवडीने (Cowrie Shells) त्यावर जोरदार घासून 'घुटाई' केली जाते..'फर्दी का काम' आणि 'कामदानी': भारतीय सीक्वेनचे मूळ स्वरूपमुकेश वर्क प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या डिझाईन किंवा विणकामाच्या पद्धतींसाठी ओळखले जाते:१. फर्दी का काम (Fardi Ka Kaam): 'फर्दी' म्हणजे ठिपके किंवा डॉट्स. हे काम घरातील महिला स्वतःच्या हाताने करतात. यात तारांच्या जाडीनुसार अनेक प्रकार पडतात, ज्यांना 'हजार बत्ती' (हजार ठपक्यांची नक्षी), 'टिक्की' (चपट्या चांदण्या) आणि 'छल्ला' (रिंग्ज) म्हटले जाते. फॅशन जगताचे मानणे आहे की, आजच्या आधुनिक 'सीक्वेन वर्क'ची (Sequin Work) सुरुवात याच फर्दी कामातून झाली असून, हा मूळ भारतीय सीक्वेन आहे.२. कामदानी (Kamdani): हे काम अनुभवी वृद्ध पुरुष करतात, ज्यामध्ये धातूच्या तारेला एका धाग्यासोबत जोडून अतिशय क्लिष्ट आणि सुंदर डिझाईन्स (Fancy Kaam) कापडावर साकारल्या जातात..IND vs AFG: जैस्वाल स्वस्तात बाद, तर केएल राहुलला मिळालं जीवनदान; पहिल्या सत्रात काय घडलं?.आधुनिक ट्रेंड आणि जोपासनाप्राचीन काळी केवळ राजे-रजवाड्यांसाठी अस्सल चांदीच्या तारा वापरून हे काम केले जात असे. परंतु, आजच्या आधुनिक युगात लवचिक आणि स्वस्त धातूंचा वापर करून हे कपडे सर्वसामान्यांसाठी डिझाइन केले जात आहेत. भारताचे नामवंत डिझायनर्स आता आंतरराष्ट्रीय रॅम्प वॉकवर (Runway) चिकनकारीसोबत मुकैश वर्कचे कॉम्बिनेशन मोठ्या अभिमानाने सादर करत आहेत.या अत्यंत नाजूक आणि राजेशाही कपड्यांचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी या कपड्यांना कडक धुलाई न करता 'ड्राय क्लीन' (Dry Clean) किंवा अतिशय हलक्या हाताने मशीन वॉश करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.