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Mukaish Work: अवधची हजारो वर्षांपूर्वीची राजेशाही कला पर्यटकांना भुरळ घालतेय! कशी बनते जगप्रसिद्ध 'मुकैश' एम्ब्रॉयडरी?

Origins of Mukaish Work in Awadh: चांदी-सोन्याच्या बारीक तारांनी कपड्यांवर ठिपके आणि नक्षी तयार करून ही कला आजही भारतीय फॅशनमध्ये आपली वेगळी ओळख टिकवून आहे, जरी ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असली तरी.
Mukaish Work

Mukaish Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जेव्हा जेव्हा लखनऊच्या प्रसिद्ध हस्तकलेचा विचार केला जातो, तेव्हा प्रत्येक सामान्य माणसाच्या तोंडून 'चिकनकारी' (Chikankari) हेच नाव बाहेर पडते. परंतु, लखनऊच्या कशिदाकारीच्या (Embroidery) साम्राज्यात चिकनकारी व्यतिरिक्त आणखी एक अद्भूत आणि तितकीच राजेशाही कला दडलेली आहे, जिचे नाव आहे 'मुकेश वर्क' (Mukaish / Mukesh Embroidery).

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