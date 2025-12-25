Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

sakal

देश

Atal Bihari Vajpayee: कचऱ्याच्या डोंगरावर उभे राहिले राष्ट्रभक्तीचे स्मारक; अटलजींच्या पुतळ्याचे मोदींकडून आज लोकार्पण

PM Narendra Modi: लखनऊच्या कचऱ्याच्या डोंगरावर राष्ट्रभक्तीचे स्मारक उभारले गेले, जिथे अटलजींच्या पुतळ्याचे पंतप्रधान मोदींकडून लोकार्पण करण्यात आले. संग्रहालय, भव्य पुतळे आणि प्रेरणादायी स्थळांसह हा प्रकल्प प्रेरणा देणारा आहे.
Published on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि प्रेरणादायी प्रकल्पाचे लोकार्पण करत आहेत. ज्या ठिकाणी कधीकाळी कचऱ्याचे मोठे डोंगर होते आणि प्रचंड दुर्गंधीमुळे लोक रस्ता बदलून जात असत, तिथे आज एक भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळ' उभे राहिले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Development
PM Narendra Modi
Atal Bihari Vajpayee
Lucknow
Marathi News Esakal
www.esakal.com