PM Narendra Modi: गोमतीकिनारी नवा आयकॉनिक लँडमार्क तयार! कमळाच्या आकाराचं ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळ', 25 डिसेंबरला PM मोदींचा कार्यक्रम

Rashtra Prerana Sthal: लखनऊतील गोमतीकिनारी कमळाच्या आकाराचं ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळ’ तयार. २५ डिसेंबरला पीएम मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण. प्रेरणा स्थळात दीड लाख लोक सहभागी होऊ शकतात, पुतळे आणि म्युझियमसह आधुनिक सुविधा आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे गोमती नदीच्या किनारी कमळाच्या फुलाच्या आकाराचे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळ' (Rashtra Prerana Sthal) तयार झाले आहे. माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच २५ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुमारे २३२ कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या या स्थळाचे लोकार्पण केले जाईल.

