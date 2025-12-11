PM Narendra Modi: गोमतीकिनारी नवा आयकॉनिक लँडमार्क तयार! कमळाच्या आकाराचं ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थळ', 25 डिसेंबरला PM मोदींचा कार्यक्रम

उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे गोमती नदीच्या किनारी कमळाच्या फुलाच्या आकाराचे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळ' (Rashtra Prerana Sthal) तयार झाले आहे. माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच २५ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुमारे २३२ कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या या स्थळाचे लोकार्पण केले जाईल..त्यांच्या आगमनाचा कार्यक्रम निश्चित झाला आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर एलडीएच्या (LDA) अधिकाऱ्यांनी प्रेरणा स्थळाची पाहणी करून रूपरेषा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे..CM Yogi Adityanath : सीएम योगींकडून गोरखपूरमधील दोन निवारागृहांची पाहणी; गरजूंना ब्लँकेट आणि जेवण वाटप.भव्य रचना आणि क्षमताएलडीएने हरदोई रोडवरील वसंत कुंज योजनेत ६५ एकर जागेवर या प्रेरणा स्थळाचे निर्माण केले आहे. हे प्रेरणा स्थळ कमळाच्या फुलाच्या आकृतीत (Lotus Shape) डिझाइन केले आहे. येथे दीड लाखाहून अधिक लोक एकाच वेळी रॅली व कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात..परिसरामध्ये भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे ६५ फूट उंच पुतळे उभारले आहेत. या स्थळामध्ये आठ ब्लॉक, म्युझियम ब्लॉक, कॅफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, मोठी पार्किंग, एमपी थिएटर्स, तीन हेलिपॅड आणि पाच शौचालय ब्लॉकसह रॅलीसाठी मोठा स्टेज विकसित करण्यात आला आहे..स्थळाच्या आत आणि बाहेर प्रत्येकी १००० फोर-व्हीलरसाठी पार्किंगची सोय आहे. शहरबाहेर असल्याने येथे कार्यक्रम आयोजित केल्यास वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही. व्हीव्हीआयपी, व्हीआयपी आणि सामान्य नागरिकांसाठी प्रवेशाचे आणि बाहेर पडण्याचे स्वतंत्र दरवाजे (गेट) तयार केले आहेत..पुतळ्यांची विशेष कलाकृतीप्रेरणा स्थळात उभारलेल्या तीनही पुतळ्यांसाठी सुमारे २१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' (Statue of Unity) बनवणारे सुप्रसिद्ध कलाकार राम सुतार यांनी हे तिन्ही पुतळे कांस्य धातूने (Bronze Metal) तयार केले आहेत..हे पुतळे वॉटर बॉडीमध्ये कारंज्यांच्या (Faountain) मध्यभागी ठेवण्यात आले आहेत. रात्रीच्या वेळी पुतळ्यांच्या खाली लावलेल्या लाईट्समुळे रंगीबेरंगी रोषणाई ग्रीन कॉरिडोरमधून जाणाऱ्या लोकांनाही दिसेल. प्रोजेक्शन मॅपिंगच्या मदतीने रात्रीच्या वेळी पुतळ्यांचा रंग बदललेला दिसेल. सध्या हे पुतळे गोल्डन रंगाचे आहेत..अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कविता ऐकू येणारप्रेरणा स्थळातील म्युझियम ब्लॉक (Museum Block) प्रत्येक वर्गासाठी शिक्षणप्रद असेल. पाच गॅलरींमध्ये महान व्यक्तींचे फोटो, स्टोन म्यूरल्स आणि डिजिटल पॅनेलवर लाइव्ह ऑडिओ-व्हिडिओ व्हिज्युअल्स प्रदर्शित केले जातील. म्युझियममध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कविता, लेख आणि भाषणांचे प्ले-बॅक ऐकता येणार आहेत..म्युझियमसाठी माहिती संकलित करण्यासाठी टीमने कोलकाता, जयपूर आदी शहरांमध्ये जाऊन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण माहिती आणि ऐतिहासिक तथ्ये गोळा केली आहेत..Premium|New Labour Codes India 2020 : २९ जुने कायदे संपुष्टात; चार नवीन संहितांमधील बदलांवर कामगार नेत्यांची तीव्र टीका.सुरक्षा आणि तपासणीपंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमामुळे राष्ट्र प्रेरणा स्थळात आता कोणत्याही बाह्य व्यक्तीला प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. स्थानिक पोलीस आणि एलआययूने पीएमच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरातील एलडीएचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे तपासणी (Verification) कार्य सुरू केले आहे. तसेच, बांधकाम कामात गुंतलेल्या मजुरांचाही सत्यापन केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.