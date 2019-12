ट्रॅफिक पोलिसांनी फाडली प्रियंका गांधींचीच पावती; पाहा काय घडलं?

लखनौ : एकेकाळी किरण बेदी यांनी तात्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची राँग पार्किंगमधील गाडी उचलून नेल्याचा किस्सा सांगितला जातो. तसाच काहीसा किस्सा इंदिरा गांधी यांची नात आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्याबाबतीत घडला. फक्त हा प्रकार दिल्लीत नाही तर, लखनौमध्ये घडला आहे.

Lucknow: The Congress party worker on whose two wheeler Priyanka Gandhi Vadra travelled while going to meet family members of Former IPS officer SR Darapuri yesterday, has been challaned with a penalty of Rs 6100 for not wearing helmets. (File pic) pic.twitter.com/LArpmx31UJ

का केला पोलिसांनी दंड?

सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. अनेक ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालंय. अलिगडमध्ये जवळपास दहा हजारहून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना, माजी अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. लखनौमध्ये माजी आयपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्या नातेवाईकांची भेट घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून करत होत्या. त्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटकाव केला होता. पण, काल प्रियंका गांधी यांनी दारापुरी यांच्या कुटुंबियांची त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. त्यावेळी प्रियंका यांनी कारचा वापर न करता, एका काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टू-व्हिलवरवरून जाण्याचा निर्णय घेतला. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळं प्रियंका गांधी यांच्याकडं हेल्मेट नव्हते. त्यामुळं त्यांनी पोलिसांनी त्यांना एका चौकात अडविले. हेल्मेट न वापरल्याबद्दल त्यांना 6 हजार 100 रुपयांता दंड ठोठावण्यात आला. त्यांनी तो दंड भरला देखील.

#WATCH Lucknow: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra travelled on a two-wheeler after she was stopped by police while she was on her way to meet family members of Former IPS officer SR Darapuri. pic.twitter.com/aKTo3hccfd

— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2019