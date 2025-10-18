AI Transport: एआय-आधारित वाहतूक, ऑक्सिजन पार्क... या शहराला देशातील सर्वात 'स्मार्ट राजधानी' बनवण्याचा मास्टरप्लॅन; काय आहे खास?

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ आता देशातील सर्वात स्मार्ट आणि तंत्रज्ञान-आधारित राजधानी बनण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे. यासंबंधी तयार करण्यात आलेला मास्टरप्लॅन गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सादर करण्यात आला. या मास्टरप्लॅनचा मुख्य उद्देश लखनौला सर्वोत्तम, सुव्यवस्थित आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत राजधानी म्हणून विकसित करणे आहे..शिवरी कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढणारया मास्टरप्लॅनमध्ये स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शिवरी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची (Waste-to-Energy Plant) क्षमता दररोज ७०० मेट्रिक टनांवरून १२०० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाची क्षमता वाढेल आणि पर्यावरणाचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.."स्वच्छ लखनौ पॉइंट्स" नावाची नवी योजना सुरू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत स्वच्छतेसाठी योगदान देणाऱ्या नागरिकांना बक्षिसे आणि प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे लोकांचा सहभाग वाढेल आणि लखनौ देशामधील सर्वात स्वच्छ शहरांच्या यादीत सामील होण्यास मदत होईल..'ग्रीन लखनौ मिशन २०३०'या मास्टरप्लॅनचा एक प्रमुख घटक "ग्रीन लखनौ मिशन २०३०" आहे. गोमती नदीला स्वच्छ आणि चैतन्यमय बनवण्यासाठी रिअल-टाइम सेन्सर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. शहरात १० शहरी वने (Urban Forest), ५० ऑक्सिजन पार्क आणि छतावरील बागा (Rooftop Gardens) विकसित केल्या जातील. या प्रकल्पांमुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल, हिरवळ वाढेल आणि हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यास मदत होईल..आरोग्य आणि अंमलबजावणीमास्टरप्लॅननुसार आरोग्य सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञानाशी जोडल्या जातील, जेणेकरून नागरिकांना चांगल्या आणि सहज वैद्यकीय सुविधा मिळू शकतील. रुग्णालयांमध्ये स्मार्ट रेकॉर्ड व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे जलद उपचार आणि माहितीमध्ये पारदर्शकता येईल..Yogi Adityanath: "एक देश टॅरिफ लावेल, तर आम्ही १० नव्या देशांसाठी दरवाजे उघडू!" मुख्यमंत्री योगींचा अमेरिकेला थेट इशारा.या मास्टरप्लॅनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एका उच्चस्तरीय विकास पुनरावलोकन समितीची (High-Level Development Review Committee) स्थापना करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि ही समिती दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करेल. सरोजनीनगरचे आमदार डॉ. राजेश्वर सिंह यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन त्यांना हा विस्तृत मास्टरप्लॅन सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.