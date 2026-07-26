Crime News : खाकी डागाळली ! पोलीस अधिकाऱ्याचा सहकारी महिला PI वर अत्याचार, डोक्याला बंदूक लावली, अश्लील फोटो-व्हिडिओ काढले अन्...

पंजाबच्या लुधीयाना शहरात एका महिला पोलीस निरीक्षकाने तिच्याच सहकाऱ्यावर पोलीस उपनिरीक्षकावर लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. आरोपी उप निरीक्षक साहिबमीत सिंह याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पीडितेच्या तक्रारीनुसार, २०२३ मध्ये इन्स्टाग्रामवर दोघांची ओळख झाली. ही ओळख हळूहळू मैत्रीत रूपांतरित झाली. यानंतर आरोपीने तिला मुल्लांपूर येथील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी बोलावले. तेथे शीतपेयातून गुंगीचे औषध पाजून तिला बेशुद्ध केले आणि बलात्कार केला. त्याचवेळी तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढले..Navi Mumbai Crime: उलवेत विकृतीचा कळस! तरूणांकडून दोन श्वानांवर अत्याचार, प्राणीप्रेमींमध्ये संताप.या सामग्रीच्या आधारे आरोपीने पीडितेला सतत ब्लॅकमेल केले. रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून वारंवार लैंगिक शोषण केले. या काळात महिला इन्स्पेक्टर गरोदर राहिली, परंतु आरोपीने तिला जबरदस्तीने तीन वेळा गर्भपात करायला भाग पाडले. तसेच दबाव आणि ब्लॅकमेल करून तिचा घटस्फोटही घडवून आणला.या धक्कादायक आरोपांमुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. .पीडितेने दिलेल्या सविस्तर तक्रारीच्या आधारे आरोपीविरुद्ध विविध कलमांखाली गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. खाकी वर्दीतील अधिकाऱ्याकडूनच अशी घटना घडल्याने संपूर्ण प्रकरणाने समाजात संताप निर्माण झाला आहे..FAQs 1. या प्रकरणात आरोपी कोण आहे? आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक साहिबमीत सिंह आहे. 2. पीडितेची आणि आरोपीची ओळख कशी झाली? दोघांची ओळख 2023 मध्ये इन्स्टाग्रामवर झाली.3. अत्याचार कसा झाला असल्याचा आरोप आहे? हॉटेलमध्ये शीतपेयातून गुंगीचे औषध देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. 4. ब्लॅकमेल कशावरून केले गेले? अश्लील फोटो आणि व्हिडिओच्या आधारे तिला धमकावण्यात आले. 5. पीडितेला आणखी कोणते त्रास सहन करावे लागले? तिला वारंवार शोषण, जबरदस्तीचे गर्भपात आणि घटस्फोटासाठी दबाव सहन करावा लागला. 6. सध्या प्रकरणाची स्थिती काय आहे? आरोपीवर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल असून तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.