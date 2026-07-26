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Crime News : खाकी डागाळली ! पोलीस अधिकाऱ्याचा सहकारी महिला PI वर अत्याचार, डोक्याला बंदूक लावली, अश्लील फोटो-व्हिडिओ काढले अन्...

Sahibmeet Singh Case : आरोपीने अश्लील फोटो-व्हिडिओ काढून पीडितेला ब्लॅकमेल केले. रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून वारंवार शोषण आणि जबरदस्तीने गर्भपात घडवले.पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपीवर गंभीर गुन्हे दाखल असून तपास सुरू आहे.
Police investigation underway in Ludhiana after a woman inspector accused a fellow officer

Police investigation underway in Ludhiana after a woman inspector accused a fellow officer

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पंजाबच्या लुधीयाना शहरात एका महिला पोलीस निरीक्षकाने तिच्याच सहकाऱ्यावर पोलीस उपनिरीक्षकावर लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. आरोपी उप निरीक्षक साहिबमीत सिंह याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

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