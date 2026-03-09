अपघातात २ कोटींच्या BMWचा चुराडा, जखमी अवस्थेत अडकून पडले; उद्योगपतीचा मृत्यू, चालक गंभीर

Luxury BMW Car Destroyed In Fatal Crash : बीएमडब्ल्यू कारची पुलाच्या कठड्याला धडक बसल्यानं भीषण दुर्घटना घडलीय. या दुर्घटनेत एका उद्योगपतीचा मृत्यू झाला आहे. राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेवर हा अपघात झाला. दोन कोटी रुपयांच्या बीएमडब्ल्यू कारचा अपघातात चुराडा झाला असून घटनास्थळी भयंकर असं दृश्य होतं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेवर अलवर जिल्ह्यात रेणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भीषण अपघात झाला. भरधाव बीएमडब्ल्यू अचानक अनियंत्रित होऊन पुलाच्या कठड्याला धडकली. या दुर्घटनेत उद्योजक वल्लभ माहेश्वरी गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं पण उपचारावेळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा चालकही या अपघातात जखमी झाला आहे..पतीचे विवाहबाह्य संबंध, मानसिक त्रास अन् छळ; डॉक्टर मनीषा जेजूरकर यांच्या भावाचे गंभीर आरोप.बीएमडब्ल्यू कार जयपूरहून बडोद्याच्या दिशेने निघाली होती. अचानक कार अनियंत्रित होऊन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कठड्याला धडकली. धडकेनंतर मोठा आवाज झाला. अपघाताची माहिती समजताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला होता. उद्योजक आणि चालक दोघेही गाडीत अडकून पडले होते..अपघातानंतर काही तास दोघेही गाडीतच अडकून पडल्यानं गंभीर जखमी झालेल्या उद्योजक माहेश्वरी यांच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाला. घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलिसांनी पंचनामा करत अपघाताची नोंद केली. अपघातामुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहतूक पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली..माहेश्वरी यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला. पोलिसांनी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबियांकडे सोपवला. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सोशल मीडियावरून माहेश्वरी यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केलाय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.