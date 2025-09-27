Success Story: 'मेड इन UP' ते 'डिमांडेड इन USA', लखपती दीदीचा स्वयंपाकघरातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंतचा मसालेदार सुगंधी प्रवास

एकीकडे महिला पारंपरिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकलेल्या असताना, मेरठच्या मधु अग्रवाल यांनी स्वयंपाकघरातून बाहेर पडून एक अशी ओळख निर्माण केली आहे, जी हजारो महिलांसाठी प्रेरणा बनली आहे. त्यांच्या स्वयंपाकघरात तयार होणारे मसाले, लोणची आणि मुरांबा यांचा सुगंध आता देशाच्या सीमा ओलांडून अमेरिका, दुबई आणि कॅनडासारख्या देशांमध्येही पसरला आहे..गृहिणी ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ: एक साधी कहाणी, असामान्य प्रवासकाही वर्षांपूर्वी मधु अग्रवाल एक सामान्य गृहिणी होत्या. त्यांचे आयुष्य पती आणि मुलांभोवती फिरत होते. पण, घरी आलेले पाहुणे, नातेवाईक त्यांच्या हातच्या लोणच्यांची, मुरांब्यांची आणि मसाल्यांची नेहमी तोंडभरून स्तुती करत असत.या कौतुकामुळे त्यांना आपल्या कलेला एक मोठी ओळख देण्याची इच्छा झाली. गेल्या वर्षी त्यांना उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UP International Trade Show) मध्ये स्टॉल लावण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचे नशीबच बदलले. त्यांच्या हातचे प्रत्येक उत्पादन लोकांना इतके आवडले की त्यांना ऑर्डर्सचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. बघता बघता त्यांच्या उत्पादनांची मागणी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊ लागली आणि आता त्या त्यांच्या हातच्या चवीची आणि महकाची जादू परदेशातही पसरवत आहेत..सरकारच्या मदतीने स्वप्नाला बळमधु अग्रवाल सांगतात, “मी फक्त स्वयंपाक करत नव्हते, मी चव तयार करत होते; आता जगाला तिची ओळख पटत आहे.” उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘बागायती आणि अन्न प्रक्रिया विभाग’ कडून कर्ज घेऊन त्यांनी आपल्या छोट्या कामाला सुरुवात केली होती. सुरुवातीला थोडी भीती होती, पण आत्मविश्वास होता. जेव्हा त्यांना योग्य मंच मिळाला, तेव्हा त्यांनी सिद्ध केले की कला कधीच दाबून ठेवता येत नाही.पहिल्या शोमध्ये स्टॉल लावल्यावर कोणी येईल की नाही, अशी भीती वाटत होती. पण पहिल्याच दिवशी इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला की त्यांना विश्वास बसेना. माझ्या उत्पादनांची मागणी इतकी होती की ती पूर्ण करणे कठीण झाले..आता ‘नोकरी शोधणारी’ नाही, ‘नोकरी देणारी’आज उद्योजिका बनलेल्या मधु अग्रवाल एकट्या काम करत नाहीत. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या महिलाही त्यांच्या यशाच्या साक्षीदार आहेत. त्यांच्या घरीच एक छोटी युनिट चालते, जिथे महिला एकत्र येऊन ऑर्डर्स तयार करतात—लोणची, मुरांबा, मसाले, सत्तू... सर्वकाही.मधु सांगतात की, “आता मी फक्त स्वतःसाठी नाही, तर इतरांसाठीही काम करत आहे.” त्यांच्या टीममध्ये अशा महिला आहेत, ज्या कधी घराबाहेर पडल्या नव्हत्या. आज त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. आता फक्त मधुच नाही, तर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब या कामात त्यांना मदत करत आहे..गृहिणी ते यशस्वी व्यावसायिक बनलेल्या मधु आपल्या यशासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे वारंवार आभार मानतात. त्या म्हणतात, “जर सरकारचे नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार शोसारखे व्यासपीठ मिळाले नसते, तर मी माझ्या कलेला देश-विदेशात ओळख मिळवून देऊ शकले नसते.” त्या आज पंतप्रधानांचे ते स्वप्न खरे करत आहेत, ज्यात त्यांनी ‘रोजगार शोधा नाही, रोजगार द्या’ असे म्हटले होते.आज मधु अग्रवाल यांचे नाव केवळ मेरठ किंवा यूपीपुरते सीमित नाही. त्यांचे उत्पादन गुणवत्ता, शुद्धता आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक बनले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.