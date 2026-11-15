Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशात दोन वर्षांत २२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये; एमबीबीएसच्या १२ हजार जागा वाढणार

भोपाळ : मध्य प्रदेशात वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांत २२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या महाविद्यालयांसह सध्याच्या महाविद्यालयांमधील जागांमध्ये वाढ केल्यानंतर राज्यात एमबीबीएसच्या १२ हजारांहून अधिक नवीन जागा उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३४ वरून ५६ आणि एमबीबीएसच्या जागांची संख्या ६ हजार ५० वरून १८ हजार ५० पर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी लोक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीचा आणि जागावाढीचा आढावा घेण्यात आला. सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.सध्या ३४ वैद्यकीय महाविद्यालयेमध्य प्रदेशात सध्या २० शासकीय आणि १४ खासगी अशी एकूण ३४ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या ६ हजार ५० जागा उपलब्ध आहेत.आगामी दोन वर्षांत २२ नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याबरोबरच विद्यमान महाविद्यालयांमधील प्रवेश क्षमता वाढवण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही माध्यमांतून एकूण १८ हजार ५० एमबीबीएस जागांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे..सहा नवीन शासकीय महाविद्यालयांची उभारणीनियोजित २२ महाविद्यालयांमध्ये सहा नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश आहे. छतरपूर, दमोह आणि बुधनी येथील महाविद्यालयांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उज्जैन, राजगड आणि मंडला येथील महाविद्यालयांच्या इमारतींचे काम सुरू असून, ते वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.चार महाविद्यालयांसाठी करार पूर्णबैतूल, कटनी, धार आणि पन्ना येथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत. या चार प्रकल्पांसाठी करार पूर्ण झाले आहेत. बांधकामाच्या प्रगतीवर नियमित देखरेख ठेवून महाविद्यालये निर्धारित वेळेत सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले..११ जिल्ह्यांत नव्या निविदा काढणारपीपीपी तत्त्वावर आणखी ११ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगड, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापूर, रायसेन आणि झाबुआ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय एक नवीन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयही सुरू करण्याचे नियोजन आहे.या आढावा बैठकीला राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, रश्मी अरुण शमी आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अरुणा कुमार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.