देश

Accident: मालगाडीचा मोठा अपघात! रुळ उखडले अन् चाकेही वेगळी झाली; रेल्वेचे ७ ते ८ डब्बे रुळावरून घसरले

Katni railway accident news: गुजरातमधील वडोदरा येथे जाणाऱ्या कोळशाने भरलेल्या मालगाडीचे अनेक डबे अचानक रुळावरून घसरले. या अपघातात रेल्वे ट्रॅकच्या अनेक भागांचे नुकसान झाले.
Katni railway accident

Katni railway accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यातील बाबा घाटाजवळ एक मोठा रेल्वे अपघात घडला आहे. जिथे कोळशाने भरलेल्या मालगाडीचे अनेक डबे अचानक रुळावरून घसरले आणि उलटले. अहवालानुसार, अंदाजे ७ ते ८ डबे भरले गेले होते. हा अपघात इतका भीषण होता की, रेल्वे ट्रॅकचे मोठे नुकसान झाले आणि अनेक डब्यांची चाके रुळावरून घसरली. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
accident
railway
accident case

Related Stories

No stories found.