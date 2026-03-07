Accident: मालगाडीचा मोठा अपघात! रुळ उखडले अन् चाकेही वेगळी झाली; रेल्वेचे ७ ते ८ डब्बे रुळावरून घसरले

मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यातील बाबा घाटाजवळ एक मोठा रेल्वे अपघात घडला आहे. जिथे कोळशाने भरलेल्या मालगाडीचे अनेक डबे अचानक रुळावरून घसरले आणि उलटले. अहवालानुसार, अंदाजे ७ ते ८ डबे भरले गेले होते. हा अपघात इतका भीषण होता की, रेल्वे ट्रॅकचे मोठे नुकसान झाले आणि अनेक डब्यांची चाके रुळावरून घसरली. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली. .रेल्वे प्रशासन तात्काळ कारवाईत आले. अपघातामुळे अप आणि डाउन दोन्ही दिशांना रेल्वे वाहतूक प्रभावित झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही मालगाडी छत्तीसगडहून कोळसा घेऊन गुजरातमधील वडोदरा येथे जात असल्याचे वृत्त आहे. जेव्हा ही गाडी कटनी जिल्ह्यातील बाबा घाट येथील ए केबिनवर पोहोचली तेव्हा अचानक अनेक वॅगन रुळावरून घसरले आणि उलटले. या अपघातात रेल्वे ट्रॅकच्या अनेक भागांचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी रुळ उखडले गेले. तर काही वॅगनची चाके वेगळी झाली आणि विखुरली गेली..Leopard: महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातला पाठवणार! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण प्राणीप्रेमींमध्ये वाद का उफाळला? वाचा प्रकरण....घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आणि तांत्रिक पथके तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी मदत आणि दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे. ट्रॅक लवकरात लवकर दुरुस्त करण्यासाठी आणि रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी सतत काम सुरू आहे. या अपघातामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या अनेक गाड्यांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे आणि काही गाड्या पर्यायी मार्गांवर वळवल्या जाऊ शकतात किंवा वळवल्या जाऊ शकतात..UPSC Result : वैभव सूर्यवंशीचे मामा होणार IPS, १०२ व्या रँकसह उत्तीर्ण केली UPSC परीक्षा.आमचे प्रतिनिधी लीलाधर जाटव यांनी घटनास्थळी पोहोचून घटनास्थळाची पाहणी केली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, मालगाडी सामान्य वेगाने जात असताना, मोठ्या आवाजात, अनेक डबे अचानक रुळावरून घसरले आणि उलटले. रेल्वे पथके सध्या ट्रॅक दुरुस्त करण्याचे आणि पडलेले डबे काढण्याचे काम करत आहेत, लवकरच रेल्वे वाहतूक पूर्ववत होईल अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.