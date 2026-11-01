Madhya Pradesh Foundation Day: मध्य प्रदेशचा ७१ वा स्थापना दिन; ‘वारशाचा गौरव, विकासाची नवी झेप’ हीच राज्याची नवी ओळख : मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेशच्या ७१ व्या स्थापना दिनानिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी, १ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. ‘वारशाचा गौरव आणि विकासाची नवी झेप हीच आता मध्य प्रदेशची नवी ओळख बनली आहे,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या ७१ वर्षांच्या प्रवासात झालेल्या बदलांचा उल्लेख करताना त्यांनी औद्योगिक गुंतवणूक, कृषी विकास आणि पर्यटन क्षेत्रातील प्रगती अधोरेखित केली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.मध्य प्रदेश हे केवळ भौगोलिक क्षेत्र नसून समृद्ध संस्कृती, आध्यात्मिक परंपरा, ऐतिहासिक वारसा आणि विविध संधींचे केंद्र असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राज्याच्या विकासासाठी नागरिकांचा सहभाग, सामूहिक संकल्प आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.‘बिमारू’ प्रतिमेपासून विकासाच्या दिशेने प्रवासमध्य प्रदेशने गेल्या अनेक वर्षांत विविध आव्हानांचा सामना करत विकासाचा प्रवास केला आहे. एकेकाळी ‘बिमारू’ राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशमध्ये रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला. कृषी क्षेत्रातील प्रगती, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि उद्योगस्नेही धोरणांमुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या संधी वाढत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले..धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनाचा विस्तार हाही राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्यटन सुविधांच्या आधुनिकीकरणातून राज्याला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक विकासाचा समन्वयराज्याचा विकास करताना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचे जतन करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी वाढवतानाच राज्याच्या परंपरांनाही महत्त्व दिले जात आहे..उज्जैनमधील महाकाल महालोक आणि ओंकारेश्वर येथील एकात्म धाम यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशचा सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विकास आणि सांस्कृतिक जतन यांचा समन्वय साधणे हे राज्याच्या पुढील वाटचालीतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.जनसहभागातून आत्मनिर्भर मध्य प्रदेशाचा संकल्पकेवळ सरकारी योजनांमुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य होत नाही. त्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने विकसित, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश घडविण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत-२०४७’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी मध्य प्रदेशने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.स्थापना दिनानिमित्त राज्याच्या ऐतिहासिक वारशाचा अभिमान बाळगत विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. जनसहभाग, आर्थिक प्रगती आणि सांस्कृतिक परंपरांचे जतन यांच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशला देशासमोर विकासाचे आदर्श उदाहरण बनविण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.