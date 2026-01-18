देश

Accident News: भीषण अपघात! जेवत असलेल्या २० मजुरांना कारने चिरडले; २ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी

Jabalpur Laborers Accident: मध्य प्रदेशातील जबलपूरमधील बरेला पोलीस स्टेशन परिसरात महामार्गावर क्रेटा कार चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे रक्तरंजित घटना घडली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Jabalpur Laborers Accident

Jabalpur Laborers Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे एक भीषण रस्ता अपघात घडला. वीस जण जखमी झाले. रस्त्याच्या कडेला जेवण करत असलेल्या वीस जणांना एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने चिरडले. या अपघातात दोन महिला कामगारांचा मृत्यू झाला. भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारचे अचानक नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. घटनास्थळी गोंधळ उडाला. रस्त्याने जाणाऱ्या लोकांनी आणि पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. पाच जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
accident
accident news
car
Jabalpur
accident death
Accident Death News
accident news article

Related Stories

No stories found.