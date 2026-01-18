Accident News: भीषण अपघात! जेवत असलेल्या २० मजुरांना कारने चिरडले; २ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी

मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे एक भीषण रस्ता अपघात घडला. वीस जण जखमी झाले. रस्त्याच्या कडेला जेवण करत असलेल्या वीस जणांना एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने चिरडले. या अपघातात दोन महिला कामगारांचा मृत्यू झाला. भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारचे अचानक नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. घटनास्थळी गोंधळ उडाला. रस्त्याने जाणाऱ्या लोकांनी आणि पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. पाच जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जबलपूरच्या बरेला महामार्गावर एका वेगाने येणाऱ्या क्रेटा कारने गोंधळ उडवला. रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या २० कामगारांवर चालकाने हल्ला केला. अपघातात गोंधळ उडाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केले. पाच कामगारांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे कामगार महामार्गावर ग्रिल रंगवत होते. पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्याचा शोध सुरू केला आहे..कार नाल्यात कोसळली, तो वाचवा वाचवा ओरडत होता; वडिलांच्या डोळ्यादेखत २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर मुलाचा बुडून मृत्यू.बरेलातील एकता चौकातील रस्त्याच्या दुभाजकावर साफसफाई आणि रंगरंगोटीचे काम सुरू होते. या कामात २० हून अधिक कामगार गुंतले होते. दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास, कामगार जेवण करत असताना, एका वेगवान पांढऱ्या कारने त्यांना धडक दिली. या अपघातात दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेण्यात आले आहे..एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, एनएचआय कामगार महामार्गावर काम करत असताना एका पांढऱ्या कारने त्यांना धडक दिली. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि १३ कामगार जखमी झाले. मृतांमध्ये महिलांचा समावेश आहे, त्यांची ओळख ४० वर्षीय लाचू बाई आणि चेन वाटी के अशी झाली आहे. अपघातात जखमी झालेले सर्व कामगार मल्ला परिसरातील रहिवासी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.