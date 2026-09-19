देश

Nalkehda Car Accident : रात्रीच्या अंधारात भाविकांवर काळाचा घाला! पुराच्या पाण्यात कार वाहून गेल्याने ३ मुलांसह ८ जणांचा मृत्यू

Malwa Flood : मध्य प्रदेशातील आगर-मालवा जिल्ह्यातील नलखेडा येथे मुसळधार पावसामुळे ओढ्याला आलेल्या पुरात भाविकांची कार वाहून गेली. या दुर्घटनेत कारमधील आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात तीन मुले, दोन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे.
Nalkehda Car Swept Away in Flooded Stream

Nalkehda Car Swept Away in Flooded Stream

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील आगर-मालवा जिल्ह्यातील नलखेडा येथे मुसळधार पावसामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या ओढ्यात भाविकांना घेऊन जाणारी कार वाहून गेल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या दुर्घटनेत कारमधील आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये तीन मुले, दोन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे. हे भाविक प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिरात दर्शनासाठी नलखेडा येथे आले होते.

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