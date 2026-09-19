Nalkehda Car Accident : रात्रीच्या अंधारात भाविकांवर काळाचा घाला! पुराच्या पाण्यात कार वाहून गेल्याने ३ मुलांसह ८ जणांचा मृत्यू

मध्य प्रदेशातील आगर-मालवा जिल्ह्यातील नलखेडा येथे मुसळधार पावसामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या ओढ्यात भाविकांना घेऊन जाणारी कार वाहून गेल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या दुर्घटनेत कारमधील आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये तीन मुले, दोन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे. हे भाविक प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिरात दर्शनासाठी नलखेडा येथे आले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यामुळे नद्या आणि ओढ्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी आले होते. रात्रीच्या अंधारात चालकाला ओढ्यातील पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज आला नसावा. त्यातून कारवरील नियंत्रण सुटून ती वेगवान प्रवाहात वाहून गेल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..या दुर्घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी प्रशासन आणि पोलिसांना कळवले. त्यानंतर पोलीस, प्रशासनाचे अधिकारी आणि एसडीआरएफचे बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकाने क्रेन तसेच पाणबुड्यांच्या मदतीने शोधमोहीम सुरू केली. तासनतास चाललेल्या प्रयत्नांनंतर ओढ्यातून कार बाहेर काढण्यात आली. कारमध्ये अडकलेले आठही मृतदेहही बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले..Nagara Road Accident : कामाच्या शोधात निघालेल्या मजुरांवर काळाचा घाला! गोंदिया-बालाघाट मार्गावर ट्रक-पीकअपच्या धडकेत 6 जण ठार, 3 वर्षीय बालकाचाही समावेश; 7 गंभीर.घटनेची माहिती परिसरात पसरताच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ आणि भाविक घटनास्थळी जमा झाले. दुर्घटनेचे दृश्य पाहून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. एकाच कुटुंबातील किंवा एकत्र प्रवास करणाऱ्या भाविकांवर काळाने घाला घातल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे..दरम्यान, मृतांची अधिकृत ओळख अद्याप पटलेली नाही. कारचा नोंदणी क्रमांक, वाहनातील कागदपत्रे आणि अन्य उपलब्ध माहितीच्या आधारे मृतांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहेत. मृतदेह जवळच्या रुग्णालयाच्या शवगृहात पाठवण्यात आले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.