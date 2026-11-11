Madhya Pradesh Tribal Development : प्रत्येक गावात डिजिटल लायब्ररी, बैगा समाजासाठी आरोग्य-पोषण एक्स्प्रेस; आदिवासी विकासाचा विशेष आराखडा

मध्य प्रदेश : एकेकाळी नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली असलेल्या मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यात आता विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील १०० गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मिशन आदी सेवा’ हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या मिशनअंतर्गत ३३० कोटी रुपये खर्चून ८०० हून अधिक विकासकामे राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली या उपक्रमाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या पथकाने आतापर्यंत सुमारे ७० गावांना भेटी देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला आहे. स्थानिक गरजा आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती लक्षात घेऊन शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यटन आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे..१०० गावांसाठी ३३० कोटींचा विकास आराखडा‘मिशन आदी सेवा’च्या माध्यमातून बालाघाट जिल्ह्यातील १०० दुर्गम गावांमध्ये विकासकामे राबवली जाणार आहेत. यासाठी ३३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यात ८०० हून अधिक कामांचा समावेश आहे.जिल्हाधिकारी आदित्य सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने आतापर्यंत सुमारे ७० गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. ग्रामस्थांच्या अडचणी, गरजा आणि अपेक्षा जाणून घेऊन त्यानुसार विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.प्रत्येक गावात डिजिटल लायब्ररी आणि सभामंचग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक लक्षित गावात डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.याशिवाय सामुदायिक उपक्रम, बैठका आणि विविध कार्यक्रमांसाठी प्रत्येक गावात सभामंच उभारण्याचाही आराखड्यात समावेश आहे. .बैगा समाजासाठी आरोग्य आणि पोषण एक्स्प्रेसदुर्गम भागातील बैगा जमातीपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी ‘बैगा आरोग्य आणि पोषण एक्स्प्रेस’ हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या फिरत्या आरोग्यसेवेच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणी, औषधोपचार आणि पोषणविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.विशेष मागास आदिवासी समूहातील बैगा समाजाच्या वस्त्यांमध्ये आरोग्य सुविधा पोहोचवणे आणि कुपोषणाच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.पर्यटन आणि स्थानिक उत्पादनांतून रोजगाराच्या संधीबालाघाट जिल्ह्यातील नैसर्गिक संपत्ती आणि आदिवासी संस्कृतीला पर्यटनाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी पर्यटन सर्किट विकसित करण्याबरोबरच स्थानिक घरांमध्ये पर्यटकांसाठी निवासाची सुविधा म्हणजेच होम स्टे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.बैहर विकासखंडातील लगमा गावात ‘बैगा हाट’ उभारण्यात आला आहे. या बाजारपेठेत स्थानिक कारागिरांच्या हस्तकलेला आणि पारंपरिक उत्पादनांना विक्रीची संधी मिळणार आहे.महिला बचत गट आणि स्थानिक आदिवासींनी तयार केलेली बांबूची उत्पादने, मध, सेंद्रिय वस्तू आणि वनोपज यांना व्यापक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ई-मार्केट प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचे नियोजन आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादनांची विक्री देशातील तसेच परदेशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..विकासकामांच्या देखरेखीसाठी ऑनलाइन डॅशबोर्डमिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रगती आणि अंमलबजावणी यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाइन डॅशबोर्ड तयार करण्यात येत आहे. यामुळे कामांच्या प्रगतीची देखरेख करणे आणि त्यात पारदर्शकता राखणे शक्य होणार आहे.तसेच तरुणांना विविध शासकीय योजनांची माहिती मिळावी यासाठी विशेष पोर्टल विकसित केले जात आहे.नक्षलवादाच्या प्रभावातून बाहेर पडलेल्या बालाघाट जिल्ह्यात शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘मिशन आदी सेवा’ राबवले जात आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास दुर्गम गावांमधील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.