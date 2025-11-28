Madhya Pradesh News : 'बोले तैसा चाले!' मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचं सामूहिक विवाह सोहळ्यात होणार लग्न, साधेपणाचा घातला आदर्श

आजच्या काळात, जिथे लग्न समारंभ हे प्रतिष्ठेचे आणि धनशक्तीचे प्रदर्शन करण्याचे निमित्त बनले आहे, तिथे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एक नवा आदर्श उभा केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या धाकट्या मुलाचे लग्न सामूहिक विवाह सोहळ्यादरम्यान होणार आहे, जो सहसा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या लोकांसाठी आयोजित केला जातो..येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी उज्जैनमधील शिप्रा नदीच्या तीरावर हा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यात येणार आहे. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचे धाकटे पुत्र डॉ. अभिमन्यु यादव यांचा विवाह डॉ. इशिता यादव पटेल यांच्याशी होणार आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि त्यांची होणारी सून दोघेही डॉक्टर आहेत..विशेष व्यवस्था नाही, साधेपणावर भरअखिल भारतीय यादव महासभा यांच्या वतीने या सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या मुलासहित एकूण २१ जोडप्यांचे लग्न होईल.यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या मुलासाठी कोणतीही विशेष व्यवस्था केली जाणार नाही. इतर सर्व जोडप्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे लग्नही अत्यंत साधेपणाने पार पडेल..आयोजकांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाच्या लग्नासाठी खास सजावट किंवा कोणताही मोठा दिखावा केला जात नाहीये. मुख्यमंत्र्यांकडून केवळ काही निवडक पाहुण्यांनाच निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी सर्व आमंत्रितांना कोणत्याही प्रकारचे भेटवस्तू (उपहार) न आणण्याची विनंती केली आहे..हा पहिलाच प्रसंग नाहीमुख्यमंत्री आपल्या मुलाचे लग्न अशा साध्या पद्धतीने करत असल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी त्यांच्या थोरल्या मुलाचे (वैभव) लग्नही राजस्थानमध्ये अत्यंत साधेपणाने पार पडले होते.मुख्यमंत्र्यांच्या या अनोख्या उपक्रमाची सर्वत्र खूप चर्चा होत आहे. जो लोक लग्नसमारंभावर आपली संपूर्ण जमापुंजी खर्च करतात आणि अनेकदा कर्ज घेऊन खर्च करतात, त्यांच्यासाठी हा निश्चितच एक मोठा संदेश ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.