Madhya Pradesh News : 'बोले तैसा चाले!' मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचं सामूहिक विवाह सोहळ्यात होणार लग्न, साधेपणाचा घातला आदर्श

आजच्या काळात, जिथे लग्न समारंभ हे प्रतिष्ठेचे आणि धनशक्तीचे प्रदर्शन करण्याचे निमित्त बनले आहे, तिथे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एक नवा आदर्श उभा केला आहे.
dr. mohan yadav, abhimanyu yadav and ishita yadav patel

सकाळ वृत्तसेवा
आजच्या काळात, जिथे लग्न समारंभ हे प्रतिष्ठेचे आणि धनशक्तीचे प्रदर्शन करण्याचे निमित्त बनले आहे, तिथे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एक नवा आदर्श उभा केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या धाकट्या मुलाचे लग्न सामूहिक विवाह सोहळ्यादरम्यान होणार आहे, जो सहसा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या लोकांसाठी आयोजित केला जातो.

