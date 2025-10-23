Madhya Pradesh :  ‘संडे हो या मंडे’ काही फायद्याचं नाही; गायीचं दुध हेच खरं रोगांशी लढण्याचं सुरक्षा कवच : CM मोहन यादव

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी अंडी पौष्टिक आहार म्हणून प्रसारित करण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. CM यादव यांनी अंडी खाण्याऐवजी जनतेला गायीचे दूध पिण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील शालेय मुलांच्या भोजनात अंडी समाविष्ट करण्याच्या जुन्या राजकीय वादात पुन्हा एकदा ठिणगी पडली आहे.मुख्यमंत्री यादव इंदौर शहराजवळील हातोद येथील गोशाळेत झालेल्या ‘गोवर्धन पूजा’ कार्यक्रमात बोलत होते. या प्रसंगी त्यांनी आरोग्य आणि पौष्टिकतेसाठी गायीचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, “ज्यांच्या घरात गाय असते, त्या घरातील मुलांसह संपूर्ण कुटुंब निरोगी राहते. ही देवाची लीला आहे, असे ते म्हणाले. .Madhya Pradesh Tourism : इतिहासाचा साक्षीदार आहे हा किल्ला; राणी लक्ष्मीबाईंपासून राजा भोज यांच्याही आहेत पाऊलखुणा .यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देशात अंड्याचा खप वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध जाहिरातीच्या जिंगलवर थेट निशाणा साधला, “संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे.”ते म्हणाले, “कशाला हवंय संडे हो या मंडे... या फालतू गोष्टी आहेत. स्वतःला अंडी खाण्यासाठी का भाग पाडता? ज्यांना अंडी खायची आहेत, त्यांना अंडी खाऊ द्या.” असे ते म्हणाले. तसेच, “गायीचे दूध प्या आणि आनंदी राहा.” असा सल्लाही जनतेला त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, गायीचे दूध हे अमृत आहे. त्यात सर्वाधिक पोषक तत्त्वे असतात. गायीचे दूध सेवन केल्याने आजार दूर होतात आणि माणूस निरोगी व आनंदी राहतो. गौमाता दुहेरी पोषण करते. ती आपल्या वासराला वाढवते आणि मानवजातीचेही पोषण करते. प्रत्येक युगात आणि प्रत्येक आश्रमात गौमातेचे पालन केले गेले आहे. परंपरेने घरातील पहिली पोळी गायीसाठी बनवली जात असे, असे त्यांनीही सांगितले. .अंड्यावरून राजकीय वादशालेय मुलांसाठी पौष्टिक आहार म्हणून अंड्यांचा प्रसार करणे हा विषय मध्य प्रदेशात अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त राहिला आहे. 2019 साली कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने कुपोषणाशी लढण्यासाठी आंगनवाडी केंद्रांमध्ये मुलांना अंडी देण्याच्या प्रस्तावाचा विचार केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.