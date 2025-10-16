Madhya Pradesh Tourism : इतिहासाचा साक्षीदार आहे हा किल्ला; राणी लक्ष्मीबाईंपासून राजा भोज यांच्याही आहेत पाऊलखुणा

Madhya Pradesh Gwalior fortभारत देशाच्या इतिहासाच्या पानात नाव कोरली गेलेली अनेक ऐतिहासिक ठिकाणे आजही आहेत. ती स्थळे आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत. भारतातील अशी अनेक ठिकाणे आहेत ज्यांनी पारतंत्र्यातील योद्ध्यांचा रक्तरंजित इतिहास जपून ठेवला आहे. आज आपण मध्य प्रदेश राज्यातील एका अशा किल्ल्याबद्दल सांगणार आहोत. ज्या किल्ल्याला भेट दिल्याने तूमच्या शरीरात देशभक्ती पुन्हा जागृत होईल. तूम्ही मध्य प्रदेश दौऱ्यावर असाल किंवा दिवाळी सुट्टीत प्लॅनिंग करणार असाल तर या किल्ल्याला नक्की भेट द्या. .देशातील सर्वात सुंदर किल्ल्यांपैकी एक मानला जाणारा ग्वाल्हेर किल्ला आज एक पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखला जातो. शहराच्या मध्यभागापासून सुमारे ४ किमी अंतरावर स्थित ग्वाल्हेर किल्ल्याचे बांधकाम ८ व्या शतकात करण्यात आले होते. या किल्ल्याचे बांधकाम दोन टप्प्यांमध्ये झाले आहे. तसेच, हा किल्ला अनेक वेळा एका राजवंशाकडून दुसऱ्या राजवंशाकडे गेला आहे. इतिहास तज्ज्ञांच्या मते, या किल्ल्याचे निर्माण इ.स.७२७ मध्ये सूर्यसेन यांनी केले होते. किल्ल्यात अनेक ऐतिहासिक स्मारके, बुद्ध आणि जैन मंदिरं, तसेच राजवाडे आहेत. .आहे महत्त्वाचा पुरावा संख्या शून्याचा दुसरा सर्वात जुना नोंदवलेला पुरावा या किल्ल्यातील मंदिरांपैकी एकामध्ये आढळून आला होता. हे मंदिर किल्ल्याच्या सर्वोच्च भागात स्थित आहे. या मंदिरात एक दगडी शिलालेख सापडला आहे, जो शून्य चिन्हाच्या दुसऱ्या सर्वात जुन्या नोंदीचा पुरावा मानला जातो. सांगितले जाते की हा शिलालेख सुमारे १५०० वर्षे जुना आहे. .रक्षणात्मक किल्लाहे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या किल्ल्याची रचना पूर्णतः संरक्षक (रक्षात्मक) स्वरूपाची आहे. याचा अर्थ असा की, किल्ला इतका भक्कम आहे की जर कोणी त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तरी तो कोसळणार नाही, तर उभा राहील. .असे ठरलं किल्ल्याचे नावंइतिहासानुसार, राजा सूर्यसेन कुष्ठरोगाने ग्रस्त होता. त्यावेळी ग्वालिपा नावाच्या एका ऋषींनी त्यांना एका पवित्र तलावाचे पाणी आणून दिले. ते पाणी प्याल्यानंतर राजा पूर्णपणे बरा झाला. म्हणूनच सूर्यसेन यांनी ग्वालिपा ऋषींच्या नावावर हा किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.