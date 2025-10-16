टूरिझम

Madhya Pradesh Tourism : इतिहासाचा साक्षीदार आहे हा किल्ला; राणी लक्ष्मीबाईंपासून राजा भोज यांच्याही आहेत पाऊलखुणा

Forts In India : मध्य प्रदेश राज्यातील एका अशा किल्ल्याबद्दल सांगणार आहोत. ज्या किल्ल्याला भेट दिल्याने तूमच्या शरीरात देशभक्ती पुन्हा जागृत होईल
सकाळ डिजिटल टीम
Madhya Pradesh Gwalior fort

भारत देशाच्या इतिहासाच्या पानात नाव कोरली गेलेली अनेक ऐतिहासिक ठिकाणे आजही आहेत. ती स्थळे आपलं अस्तित्व टिकवून आहेत. भारतातील अशी अनेक ठिकाणे आहेत ज्यांनी पारतंत्र्यातील योद्ध्यांचा रक्तरंजित इतिहास जपून ठेवला आहे.

आज आपण मध्य प्रदेश राज्यातील एका अशा किल्ल्याबद्दल सांगणार आहोत. ज्या किल्ल्याला भेट दिल्याने तूमच्या शरीरात देशभक्ती पुन्हा जागृत होईल. तूम्ही मध्य प्रदेश दौऱ्यावर असाल किंवा दिवाळी सुट्टीत प्लॅनिंग करणार असाल तर या किल्ल्याला नक्की भेट द्या.

