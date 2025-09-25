Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील ६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले ३३७ कोटी रूपये; CM मोहन यादव यांनी दिलं दसरा गिफ्ट

MP CM Mohan Yadav Gifts To Farmers : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून दसऱ्याचे गिफ्ट् आधीच मिळाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21व्या हप्त्यापूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बालाघाटमधील कटंगी येथून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 337.12 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. हे पैसे मुख्यमंत्री कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाच्या स्वरूपात आज शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. . आज 6,69,000 धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात मुख्यमंत्र्यांनी एका सिंगल क्लिकद्वारे पैसे ट्रान्सफर केले. हे पैसे धान्य विक्रीसाठी किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस म्हणून दिले गेले. मध्य प्रदेश सरकारकडून धान्यावर प्रति हेक्टर 4000 रुपये प्रमाणे प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. याशिवाय, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 4315 युवकांना नियुक्तीपत्रे दिली. तसेच बालाघाटमध्ये 244 कोटी रुपयांच्या खर्चाने होणाऱ्या 75 बांधकाम प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन केले. .काय आहे मुख्यमंत्री कृषी उन्नती योजना?मुख्यमंत्री कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत, किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) आपली पिके विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून बोनस रक्कम दिली जाते. दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून MSPवर धानाची खरेदी केली जाते आणि त्याबदल्यात त्यांना पैसे दिले जातात. .किती पैसा मिळेल?मुख्यमंत्री कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत धानाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. सरकारकडून प्रति हेक्टर 4000 रुपये प्रमाणे बोनस रक्कम दिली जाते. समजा, तुम्ही जर 4 हेक्टर जमिनीवर धानाची शेती करत असाल, तर तुमच्या खात्यात 16,000 रुपये येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.