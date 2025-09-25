देश

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील ६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले ३३७ कोटी रूपये; CM मोहन यादव यांनी दिलं दसरा गिफ्ट

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21व्या हप्त्यापूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत.
Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

MP CM Mohan Yadav Gifts To Farmers : 

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून दसऱ्याचे गिफ्ट् आधीच मिळाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21व्या हप्त्यापूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बालाघाटमधील कटंगी येथून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 337.12 कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. हे पैसे मुख्यमंत्री कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाच्या स्वरूपात आज शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh State Government
Farmers' applications

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com