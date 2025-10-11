Madhya Pradesh :  मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजकांसोबत केली चर्चा; राज्यात हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav meets Maharashtra industrialists राज्याचा विकास होण्यासाठी राज्यातील व्यवसायाची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे असते. कारण, राज्यात इतर राज्यातील उद्योजकांनी गुंतवणूक केली तर त्याची प्रगती नक्कीच होईल. हेच गणित ओळखून मध्य प्रदेशमधील राज्यात गुंतवणूक करण्याचे अवाहन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केले होते. भूतकाळातील गौरवशाली इतिहास पाहता, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्यात नेहमीच घट्ट संबंध राहिले आहेत. मोहन यादव मुंबईत "मध्य प्रदेशातील ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्मिती तसेच वाइट गुड्समधील गुंतवणूक संधींवरील इंटरअॅक्टिव सेशन" ला संबोधित करत होते. .मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजकांना मध्य प्रदेशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करताना म्हटले की, प्रगतीच्या वाटचालीत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश हे जोडीदार राज्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी सांगितले की, राज्यात उद्योग स्थापन करण्यासाठीच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या आहेत. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत या वर्षी भोपालमध्ये झालेल्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट दरम्यान 18 नवीन धोरणे लागू करण्यात आली. या सरलीकृत प्रक्रियांमुळे मध्य प्रदेशमध्ये वेगाने गुंतवणूक येत आहे. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, व्यापाऱ्यांना नवीन धोरणांचा लाभ दिला जात आहे. व्यवसाय आणि गुंतवणुकीबाबत नियमितपणे सीसीआय (CCI) च्या बैठका घेतल्या जातात. राज्यात विभागीय स्तरावर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित करून लहान शहरांनाही उद्योगांशी जोडले गेले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, आज या सत्राद्वारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरमध्ये 19,900 कोटी रुपयांहून अधिक, आणि इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये 54,400 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रकारे एकूण 74,300 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. .या कार्यक्रमात सन फार्माचे अध्यक्ष दिलीप सांघवी, सीआयआयचे अध्यक्ष नील सी. रहेजा, ईसीजीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) सृष्टिराज अंबष्ठा, हिंडाल्कोचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश पाई, हेत्तिचचे व्यवस्थापकीय संचालक आंद्रे एकहोल्ट, आयपीसीए लॅब्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य आर्थिक अधिकारी (MD & CFO) अजीत कुमार जैन, आणि एफआयईओ (FIEO) चे उपाध्यक्ष रविकांत कपूर विशेष उपस्थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच मध्य प्रदेशातील सिंधिया, होळकर आणि पवार हे ऐतिहासिक काळात भारतीय समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. उज्जैनमध्ये बाबा महाकाल यांची जी ध्वजा मोठ्या शान आणि अभिमानाने फडकते, त्याच्या इतिहासात शिवाजी महाराजांचाही मोठा वाटा आहे. .मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी आशा व्यक्त केली की, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यात उद्योग आणि व्यापाराच्या क्षेत्रातले संबंध अधिक बळकट होतील. मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, आज मुंबईत "मध्य प्रदेशमधील गुंतवणुकीच्या संधींवर आधारित इंटरअॅक्टिव सेशन" यशस्वीरित्या पार पडले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.