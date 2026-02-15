देश

मुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले, उड्डाण घेताच मागे जाऊ लागलं हेलिकॉप्टर, मोठी दुर्घटना टळली!

CM Mohan Yadav Helicopter Scare in Khandwa : मुख्यमंत्री मोहन यादव हे खंडवा जिल्ह्यातील पंधाना येथे लाडली बहना योजना च्या कार्यक्रमासाठी आले होते. हा कार्यक्रम झाल्यानंतर ते नियोजित दौऱ्यासाठी निघाले. मात्र, त्यांच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेताच, ते अचानक डगमगू लागलं.
CM Mohan Yadav Helicopter Scare in Khandwa

CM Mohan Yadav Helicopter Scare in Khandwa

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Pilot averts mishap after CM helicopter loses balance during takeoff at public event : मध्य प्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रसंग घडला. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणावेळी काही क्षणांसाठी उपस्थितांची धडधड वाढली. पंधाना येथे आयोजित कार्यक्रमानंतर हेलिकॉप्टरने टेकऑफ घेतल्यानंतर ते पुढे जाण्याऐवजी अचानक मागे जाऊ लागल्याचे दिसून आले. हा प्रकार पाहून चांगलीच खळबळ उडाली. मात्र पायलटने प्रसंगावधान राखत हेलिकॉप्टरवर नियंत्रण मिळवलं आणि मोठी दुर्घटना टळली.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Chief Minister
Helicopter Accident

Related Stories

No stories found.