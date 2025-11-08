​Mohan Yadav: "राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्याचे वचन सरकार पाळत आहे": मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाळ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रदेशातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्धतेने काम करत आहे. लोक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग (स्वास्थ्य विभाग) तसेच वन विभागातील ८७७ पदांसाठी निवड झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देऊन आम्ही आमचे वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहोत..शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात वन आणि आरोग्य विभागाच्या नियुक्ती व पदस्थापना आदेश वितरण कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉ. यादव संबोधित करत होते. यावेळी लोक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हे देखील उपस्थित होते..CM Devendra Fadnavis: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंबडवेत जागतिक दर्जाचे स्मारक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; चिपळूण, खेड न्यायालयांना नवीन इमारती.मुख्यमंत्री म्हणाले, "ही नियुक्त्या विकसित मध्यप्रदेशच्या आमच्या सामूहिक संकल्पाचा एक टप्पा आहे. आपल्याला आत्मनिर्भर आणि विकसित भारतासाठी आत्मनिर्भर आणि विकसित मध्यप्रदेशचा पाया मजबूत करायचा आहे." त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, आज शासकीय सेवेत प्रवेश करत असलेले अधिकारी-कर्मचारी मजबूत, सुरक्षित आणि स्वस्थ मध्यप्रदेशच्या निर्मितीसाठी पूर्ण बांधिलकीने योगदान देतील..जनतेचा विश्वास ही सर्वात मोठी संपत्तीनवनियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा देत मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे प्रसिद्ध वाक्य सांगितले: "स्वप्न ते नाही, जे तुम्ही झोपेत पाहता; स्वप्न ते आहे, जे तुम्हाला झोपू देत नाही." ते म्हणाले की, शासकीय सेवेत प्रवेश करणे ही एक मोठी उपलब्धी आहेच, पण त्याचबरोबर ती एक मोठी जबाबदारी देखील आहे. जनतेचा विश्वास ही शासकीय सेवकाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे..आरोग्य सेवा: प्रदेशात आरोग्य सेवांचा वेगाने विस्तार होत आहे. या सेवा अधिक जलद, विश्वासार्ह आणि प्रभावी बनवण्यात नव्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मोठे सहकार्य मिळेल. वन विभाग: वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जंगलांचे संरक्षण, वन्य जीवांची काळजी आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेसाठी प्रभावीपणे कार्य करावे, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली..Madhya Pradesh : आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू होणार, CM यादव यांची घोषणा.नियुक्तीपत्रे प्रदानमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी मनीषा मुकाती, रवि यादव, सोमेश शर्मा आणि नीरज अंब यांना वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) तर चंद्रपाल सिंह तोमर, कुमारी हिमांगिनी राहंगडाले आणि अंजना परते यांना वन रक्षक (Forest Guard) म्हणून नियुक्तीपत्रे दिली. याशिवाय आरोग्य विभागातील डॉ. नेहानंदन चौरसिया, डॉ. राम आशीष शुक्ला, डॉ. मंजूलता आर्य आणि डॉ. जितेन्द्र कैथवाल यांच्यासह एकूण ८७७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.