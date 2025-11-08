देश

​Mohan Yadav: "राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्याचे वचन सरकार पाळत आहे": मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Madhya Pradesh Government Appointments Boost Youth Employment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी लोक आरोग्य आणि वन विभागातील ८७७ पदांसाठी नवीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देऊन प्रदेशातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे वचन पाळले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भोपाळ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रदेशातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्धतेने काम करत आहे. लोक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग (स्वास्थ्य विभाग) तसेच वन विभागातील ८७७ पदांसाठी निवड झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देऊन आम्ही आमचे वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहोत.

