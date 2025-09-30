Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री यादव यांनी केली २० हजार शाळांना 489 कोटींची मदत, लाखो विद्यार्थ्यांना होणार फायदा

CM Yadav Allocates ₹489 Crore to 20,000 Schools in Madhya Pradesh : मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव काल (सोमवार) हरदा जिल्ह्यातील खिरकिया दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री मोहन यादव 'शिक्षण हक्क अधिनियम' (Right to Education) अंतर्गत 20,652 खासगी (अशासकीय) शाळांना 489 कोटी रुपयांची रक्कम एका क्लिकमध्ये ट्रान्सफर केली. या निधीतून वर्ष 2023-24 मध्ये मोफत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. राज्यातील या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेणाऱ्या 8 लाख 45 हजार विद्यार्थ्यांच्या 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील शुल्काची प्रतिपूर्ती या माध्यमातून होणार आहे. .मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी विकास कामांचे भूमिपूजन, लोकार्पण आणि जनकल्याणकारी योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना लाभांचे वितरणही केले. ते सर्वप्रथम खिरकिया येथील छीपाबडमधील सियोन रे शाळेत जातील, जिथे राज्यस्तरीय कार्यक्रमात सहभागी होऊन शिक्षण हक्क अधिनियमाअंतर्गत रक्कम ट्रान्सफर करतील. त्यानंतर विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करतील. .राज्यातील सध्याची स्थितीसध्या मध्यप्रदेशात शिक्षणाचा हक्क अधिनियम अंतर्गत सुमारे 8.5 लाख विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेत आहेत.हा कायदा मध्यप्रदेशात वर्ष 2011-12 पासून लागू करण्यात आला आहे. या प्रावधानानुसार आतापर्यंत राज्यभरात 19 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला असून राज्य सरकार 3,000 कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती आधीच केली आहे. अधिनियम काय आहे?शिक्षणाचा हक्क अधिनियम अंतर्गत अनुदान नसलेल्या खासगी शाळांमध्ये वंचित समूह आणि दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या शाळांमध्ये प्रथम प्रवेशित वर्गात किमान 25 टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. . खिरकिया येथील या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सहभागी होऊन ही महत्वाची आर्थिक मदत खासगी शाळांपर्यंत पोहोचवतील, जी गरीब आणि दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.