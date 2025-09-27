Madhya Pradesh : CM यादवांची मोठी घोषणा; सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार भावांतर योजनेचा लाभ

MP CM Yadav Announces Bhavantar Scheme for Soybean Farmers : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करत आहेत. म्हणूनच त्यांनी अनेक निर्णय हे शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेले दिसतात. आता मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा भावांतर योजनेचा आधार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सागर जिल्ह्यातील जैसीनगर येथे सभा घेत असताना सोयाबीन पिकासाठी ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यावेळी बोलताना राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळतोय की नाही याकडे आमचे लक्ष असेल असे ते म्हणाले. . मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी वर्ष 2017 मध्ये भावांतर योजना सुरू केली होती. त्यावेळी या योजनेचे खूप कौतुक झाले होते. आणि आता मुख्यमंत्री यादव यांनीही ही योजना पुन्हा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी जैसीनगरमध्ये सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीनसाठी 5300 रुपयांपेक्षा जास्त हमीभाव (MSP) निश्चित केला आहे. जो आपला MSP चा दर आहे, तो संपूर्ण प्रदेशातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळवून दिला जाईल. .Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील ६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले ३३७ कोटी रूपये; CM मोहन यादव यांनी दिलं दसरा गिफ्ट .कोणत्याही शेतकऱ्याला तोटा होऊ देणार नाही. MSP च्या आधारावर आमच्या सरकारने ठरवले आहे. मागच्या वेळेस आम्ही तांदळासाठी बोनस दिला, सोयाबीनसाठी 4800 MSP ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला. या वेळी शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेच्या माध्यमातून, जर त्यांच्या सोयाबीनला 5000 रुपये दर मिळाला तरी 300 पेक्षा जास्त रक्कम प्रत्येकाच्या खात्यात बोनस म्हणून दिली जाईल. 1 रुपयाचाही तोटा शेतकऱ्यांना होऊ दिला जाणार नाही. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही घोषणा आहे. .Madhya Pradesh : PM नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिळाले हे खास गिफ्ट, CM मोहन यादव यांनी दिली ऐतिहासिक वस्तू.सरकार पिकाच्या नुकसानीची भरपाई करेल – मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, कुठेही जर हमीभावापेक्षा कमी दराने पिके विकली गेली, तर त्या नुकसानीची भरपाई मध्य प्रदेश सरकार देण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांसोबत आमचे सरकार प्रत्येक पावलावर उभे आहे. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात कुठेही अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे पीक खराब झाले असल्यास त्याचे सर्वेक्षण सुरू आहे आणि जिथे नुकसान झाले आहे तिथे शेतकऱ्यांना नुकसानीचा मोबदला दिला जात आहे आणि तो पुढेही दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.