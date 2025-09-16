Madhya Pradesh : ऐकूण घेतलं, आधार दिला आणि CM यादवांनी थेट आदेश दिला, होतंय सर्वत्र कौतूक

CM Yadav’s Prompt Action Earns Praise in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हे न्यायाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहणारे आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा तक्रार ऐकून जागेवरच निर्णय घेतला. एका युवकावर झालेल्या अन्यायाविरोधात त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय दिला. तरूणाच्या विनंतीवर त्यांनी तिथेच उभं राहून संबंधित आरोपीच्या अटकेचे आदेश दिले. पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितलं की आरोपीला तात्काळ कोठडीत टाका. त्यांनी युवकाला मिठी मारून मदतीचं आश्वासन दिलं. .नेमकं प्रकरण काय आहे?ही घटना एका चारचाकी वाहनाशी संबंधित आहे. पीडित युवकाचं म्हणणं आहे की कंपनीने त्याला चुकीची गाडी विकली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या आदेशानंतर पोलीस आता प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांचा हा अंदाज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. . मुख्यमंत्र्यांनी ऐकली युवकाची तक्रारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रतलाम येथे नागरिकांशी संवाद साधत होते. यावेळी पूनमचंद नावाचा एक युवक त्यांच्याजवळ तक्रार घेऊन आला. त्याला पाहताच मुख्यमंत्री यादव यांनी त्याला जवळ बोलावलं आणि संपूर्ण प्रकरण विचारलं. युवकाने सांगितलं की, हे प्रकरण त्याच्या गाडीशी संबंधित आहे. त्याने फायनान्सवर ८ लाख ३२ हजार रुपयांची चारचाकी घेतली होती. त्यावर त्याने ९ लाख ८६ हजार रुपयेही भरले आहेत. मात्र, गाडी विकणाऱ्या कंपनीने गाडीची बॉडी बदलून त्याला एक वर्ष जुनी गाडी दिली. त्याच्यासोबत फार मोठी फसवणूक झाली आहे. .मुख्यमंत्र्यांचा जागेवरच निर्णय – अटकेचे आदेशयुवकाचं म्हणणं ऐकून मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तात्काळ अॅक्शन मोडमध्ये गेले आणि जागेवरच निर्णय घेतला. त्यांनी तिथेच उभ्या असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरोपीस अटक करून कोठडीत टाकण्याचे आदेश दिले. त्यांनी सांगितलं की ज्यानेही हा फसवणूक केली आहे, त्याच्यावर IPC कलम ४२० अंतर्गत कारवाई करा. त्यानंतर त्यांनी युवकाशी काही वेळ संवाद साधला आणि त्याला गळाभेट दिली. त्यांच्या या शैलीचं उपस्थित लोकांनी जोरदार कौतुक केलं. लोक म्हणाले की, मुख्यमंत्री असं वागायलाच हवेत, गरीबांच्या मदतीसाठी तत्काळ निर्णय घेणारे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.