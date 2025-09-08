अनैतिक प्रेमसंबंधातून पत्नीनं प्रियकरासह मिळून 60 वर्षीय पतीची केली निर्घृण हत्या; ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून मृतदेह दिला विहिरीत फेकून

अनुपपूर (मध्य प्रदेश) : प्रेमाच्या नात्यासाठी वय अडथळा ठरत नाही, याबाबतची थरारक घटना साकारिया गावात घडली आहे. येथे एका पत्नीने तिच्या प्रियकरासह मिळून ६० वर्षीय पतीची निर्घृण हत्या (Madhya Pradesh Crime) केली. भैयालाल रजक (वय ६०) यांचा खून करून मृतदेह विहिरीत फेकण्यात आला..तिसऱ्या विवाहानंतर निर्माण झाले अनैतिक संबंधभैयालाल रजक यांनी तीन विवाह केले होते. पहिली पत्नी घर सोडून गेल्यानंतर त्यांनी दुसरे लग्न मेहुणी गुड्डीबाईसोबत केले. मात्र, त्यांना मूलबाळ न झाल्याने भैयालाल यांनी गुड्डीची धाकटी बहीण मुन्नीबाई हिच्याशी तिसरे लग्न केले. याच काळात मुन्नीबाईची ओळख लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाहा या दलालाशी झाली. या ओळखीचे पुढे अनैतिक प्रेमसंबंधात रूपांतर झाले..पती आड येत असल्याने हत्यापोलिस तपासात समोर आले की, पती भैयालाल हे या संबंधांमध्ये अडथळा ठरत असल्याने पत्नी मुन्नीबाई व प्रियकर लल्लू यांनी कट रचला. लल्लूसह त्याचा साथीदार धीरज रात्री भैयालालच्या घरी गेले. ते झोपेत असताना त्यांच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला..लफडं लपवण्यासाठी आईनंच घोटला पोटच्या 6 वर्षांच्या पोरीचा गळा; 17 वर्षीय प्रियकराच्या मदतीने मृतदेह फेकला विहिरीत .मृतदेह फेकला विहिरीतहत्येनंतर आरोपींनी भैयालालचा मृतदेह पोत्यात व ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून जवळच्या विहिरीत टाकून दिला. दुसऱ्या दिवशी गावात शोधमोहीम सुरू झाली असता पोलिसांनी तपासादरम्यान प्रकरण उघडकीस आणले. दरम्यान, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत पत्नी मुन्नीबाई, प्रियकर लल्लू आणि साथीदार धीरज यांना अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे. या घटनेमुळे साकारिया गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.