अनैतिक प्रेमसंबंधातून पत्नीनं प्रियकरासह मिळून 60 वर्षीय पतीची केली निर्घृण हत्या; ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून मृतदेह दिला विहिरीत फेकून

Shocking case in Madhya Pradesh : अनुपपूरमध्ये थरार! अनैतिक प्रेमसंबंधातून ६० वर्षीय पतीची निर्घृण हत्या
सकाळ डिजिटल टीम
अनुपपूर (मध्य प्रदेश) : प्रेमाच्या नात्यासाठी वय अडथळा ठरत नाही, याबाबतची थरारक घटना साकारिया गावात घडली आहे. येथे एका पत्नीने तिच्या प्रियकरासह मिळून ६० वर्षीय पतीची निर्घृण हत्या (Madhya Pradesh Crime) केली. भैयालाल रजक (वय ६०) यांचा खून करून मृतदेह विहिरीत फेकण्यात आला.

