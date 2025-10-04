Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना दसऱ्यालाच मिळालं दिवळीचं सुपर गिफ्ट; CM यादवांनी शेतकऱ्यांना दिले 653.34 कोटी

Madhya Pradesh Farmers Receive : मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करताना दिसून येते. आताही मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यावधी रूपये पोहोचवले आहेत. मध्य प्रदेशमधील 8.84 लाख शेतकऱ्यांना दसऱ्याच्या निमित्तानेच दिवाळीचे गिफ्ट मिळाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पिके अतिवृष्टी, कीड रोग किंवा पिवळा मोझेक यामुळे नष्ट झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मदतीची रक्कम पाठवली आहे. .मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 13 जिल्ह्यांतील 3554 गावांतील 8,84,772 बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात सिंगल क्लिकने 653 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर केली आहे. आज ज्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, त्यामध्ये मंदसौर, खंडवा, विदिशा, सिवनी, बुरहानपूर, बडवानी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंडला, शहडोल आणि दमोह जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये 21 टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे, त्या भागातील बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम पाठवण्यात आली आहे. या प्रसंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. .पहिल्यांदाच पिवळ्या मोझेकसाठीही मदत रक्कम मिळालीपावसामुळे पिकांचं नुकसान झाल्याव्यतिरिक्त, मध्य प्रदेशमध्ये पहिल्यांदाच सोयाबीन पिकाला आलेल्या पिवळ्या मोझेकसाठीही शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले की, पहिल्यांदा 1700 गावांतील 4 लाख 94 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही मदतीची रक्कम पाठवण्यात आली आहे. पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना यापूर्वीही देण्यात आली होती रक्कमअतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचं झालेलं नुकसान लक्षात घेता, मध्य प्रदेश सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 230 कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली आहे. याशिवाय अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसानभरपाईसाठी सर्व्हेचं काम सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.