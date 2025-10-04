देश

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना दसऱ्यालाच मिळालं दिवळीचं सुपर गिफ्ट; CM यादवांनी शेतकऱ्यांना दिले 653.34 कोटी

मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करताना दिसून येते.
Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Madhya Pradesh Farmers Receive :  

मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करताना दिसून येते. आताही मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यावधी रूपये पोहोचवले आहेत.  

मध्य प्रदेशमधील 8.84 लाख शेतकऱ्यांना दसऱ्याच्या निमित्तानेच दिवाळीचे गिफ्ट मिळाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पिके अतिवृष्टी, कीड रोग किंवा पिवळा मोझेक यामुळे नष्ट झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मदतीची रक्कम पाठवली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com