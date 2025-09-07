Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; थेट खात्यावर जमा झाले २० कोटी रूपये

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी गोष्ट केली आहे. राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील १७,५०० शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदत केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात सिंगल क्लिकद्वारे २०.६ कोटी रुपयांची मदत रक्कम ट्रान्सफर केली आहे. ही रक्कम राज्यातील अतिवृष्टी, पूर व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली गेली आहे. .अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने सर्वेक्षण केले आणि त्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी ही रक्कम वितरित केली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ट्वीट करत याची माहिती दिली आहे. आत्तापर्यंत १८८ कोटींपेक्षा जास्त मदत रक्कम वितरितमुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या मदत वितरण कार्यक्रमादरम्यान व्हर्च्युअल माध्यमातून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, "आमचे लक्ष्य म्हणजे संवेदनशील प्रशासन आणि त्वरित मदत. शेतकऱ्यांचे कल्याण हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे."मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, वर्ष २०२५-२६ मध्ये आत्तापर्यंत राज्य सरकारने विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित नागरिकांना एकूण १८८.५२ कोटी रुपयांची मदत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली आहे. .Madhya Pradesh Government Job: 'डॉक्टर-इंजिनिअर सरकारी नोकरीच्या रांगेत'; मध्य प्रदेश सरकारची आकडेवारी, ४८११ एमबीबीएस तरुणांचे अर्ज .ते म्हणाले की, "सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. पूर आणि इतर आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई सतत केली जात आहे." शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने काम करत आहे मोदी सरकारमुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी कार्य करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, "आम्ही प्रत्येक शेतकऱ्याला संकटाच्या काळात आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहोत." .मदतीची रक्कम वाटप मोहिमेमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळाली आहे. तसेच हेही स्पष्ट झाले आहे की राज्य सरकार संकटाच्या वेळी जलद निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्यात सक्षम आहे. मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अलीकडेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झाले. यावरून शेतकरी संघटनांसह शेतकऱ्यांनीही शासनाकडे मदतीची मागणी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.