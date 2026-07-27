Madhya Pradesh Paper Leak: पेपर लीक प्रकरणांचा निकाल आता अवघ्या ३ महिन्यांत! MP मध्ये स्थापन होणार ४ विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट!

मध्य प्रदेश सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी तसेच परीक्षांशी संबंधित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांना जलदगतीने न्याय देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा परिसरातील सेंट्रल हॉलमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यात चार फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली..चार शहरांमध्ये विशेष न्यायालयेपरीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी ही विशेष न्यायालये भोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेर येथे सुरू केली जाणार आहेत.या न्यायालयांमध्ये संबंधित प्रकरणांचा तीन महिन्यांत म्हणजेच ९० दिवसांच्या आत निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे परीक्षा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून राहावे लागू नये, यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे..नीट प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एसओपीनीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणावरही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भाष्य केले. पेपरफुटीची माहिती समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करून कारवाई केली आणि आरोपींना अटक करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.भविष्यात नीटसह इतर स्पर्धात्मक परीक्षा अधिक पारदर्शक पद्धतीने पार पडाव्यात यासाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत..वैद्यकीय आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातही विस्तारमुख्यमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशातील उच्च शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणातील वाढीची माहितीही दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० लागू करणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या अडीच वर्षांत राज्यात तीन नवीन शासकीय विद्यापीठे सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..Maharashtra Monsoon : राज्यात मान्सूनचा जोर वाढला! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीचा इशारा; धरणसाठ्यात झपाट्याने वाढ .केंद्र सरकारच्या काळात देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. वैद्यकीय शिक्षणातील जागांची संख्या ५० हजारांवरून एक लाखांहून अधिक झाली आहे. तसेच देशातील विद्यापीठांची संख्या ६४१ वरून १,४०० हून अधिक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच दोषींवर जलद कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने चार फास्ट ट्रॅक कोर्टचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.