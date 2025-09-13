Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशमधील १.२६ कोटींहून अधिक लाडक्या बहिणींना मिळणार आर्थिक लाभ; मुख्यमंत्री यादव यांची घोषणा

Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश सरकार नेहमीच महिलांच्या प्रगती आणि उन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहे. याचीच प्रचिती वेळोवेळी हे सरकार देत आहे. काल १२ सप्टेंबर रोजी महिलांसाठी एक नवी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी झाबुआ जिल्ह्यातील पेटलावद येथे राज्यातील १.२६ कोटींहून अधिक लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम ट्रान्सफर केली आहे. ही १५४१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आहे. ही रक्कम ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या २८व्या हप्त्याअंतर्गत देण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी ५३.४८ लाख सामाजिक सुरक्षा पेन्शन लाभार्थ्यांना ३२०.८९ कोटी रुपये, ३१ लाखांहून अधिक बहिणींना एलपीजी सिलिंडर रिफिलिंगसाठी ४८ कोटी रुपये आणि बीपीएल कुटुंबातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना सानुकूलित वाहने वितरित केली. .मुख्यमंत्र्यांनी पेटलावद येथे ३४५.३४ कोटींच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजनही केले. विविध विभागांच्या थीमवर आधारित प्रदर्शनांचेही त्यांनी अवलोकन केले. या प्रसंगी कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांचे पारंपरिक झूलडी-पगडी घालून व तीर-कमान भेट देऊन भव्य स्वागत केले. कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी काँग्रेसवरही जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, झाबुआ शेती आणि भाजीपाला उत्पादनात नवे पर्व लिहित आहे. येथील टोमॅटो देशासह विदेशांमध्येही जातो. लाडली बहिणींना आज पुन्हा एकदा सिंगल क्लिकने १२५० रुपयांची भेट मिळाली आहे. ही रक्कम रक्षाबंधनाच्या आनंदासारखी आहे..काँग्रेसवाले जे मनात येईल ते बेशर्मीने बोलत आहेत. संपूर्ण प्रदेश त्यांना माफ करणार नाही. या राज्यातील लोक बहिणींचा अपमान कधीच सहन करणार नाहीत. जेव्हा आम्ही बहिणींसाठी योजना घेऊन आलो, तेव्हा काँग्रेसवाल्यांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४१ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. काँग्रेसवाल्यांनो ऐका, बहिणींसाठी आमच्या खजिन्यात कोणतीही कमतरता नाही. आम्ही भविष्यात बहिणींना ३ हजार रुपये देण्याचे वचन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.