Madhya Pradesh : आता लाडक्या भावांचा नंबर, राज्य सरकार देणार मजुरांना दरमहा ५०००, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Madhya Pradesh राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी योजना आणल्यानंतर आता लाडक्या भावांसाठीही राज्य सरकारने भन्नाट योजना जाहीर केली आहे. मध्य प्रदेश राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील मजुरांना दरमहा 5000 रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेश सरकारने मजुरांच्या हितासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत आता राज्यातील मजुरांना दरमहा 5000 रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्वतः त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल 'X' (एक्स) वरून याची पुष्टी केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी जाहीर केलं आहे की, मध्य प्रदेश लेबर इन्सेंटिव्ह स्कीम अंतर्गत राज्यातील मजुरांना दरमहा 5 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात दिले जातील. म्हणजेच, दरवर्षी 60 हजार रुपये मजुरांना मिळू शकतात. ग्वाल्हेरमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी ही घोषणा केली आहे. आर्थिक मदत दिली जाणार कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितलं की, राज्यातील मजुरांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी, आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे निश्चितच मजुरांना आर्थिक स्थैर्य व प्रेरणा मिळेल, ज्यामुळे ते अधिक उत्साहाने काम करतील. मजुरांसाठी इतर कोणत्या योजना आहेत? मध्य प्रदेशमध्ये मजुरांसाठी अनेक योजना राबवण्यात येतात. त्यामध्ये मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाते. मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षण प्रोत्साहन रक्कम, मृत्यू, अपंगत्व व अपघातासाठी आर्थिक मदत, यांसारख्या गोष्टींचा समावेश या योजनेत आहे. याशिवाय, श्रमिक अनुदान योजनेअंतर्गत मजुरांना परिवहन सुविधा देखील दिल्या जातात.